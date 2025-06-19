إيران تطلق الموجة الصاروخية 13 وإسرائيل تهاجم طهران

أفاد التلفزيون الإيراني بأن الموجة الـ13 من عمليات الوعد الصادق 3 أطلقت بعد منتصف هذه الليلة عبر إطلاق صواريخ ثقيلة وبعيدة المدى، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء هجوم جديد في طهران وعدد من المدن الإيرانية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن أنظمة دفاعاته اعترضت الدفعة الصاروخية الأخيرة التي أطلقت من إيران، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن شظايا الاعتراض أدت إلى حرائق في الرملة وسط إسرائيل.

وجراء إطلاق الرشقة الصاروخية دوت صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى بما في ذلك في مدن تل أبيب وهرتسليا وحولون وبات يام، وكذلك في مدينة القدس، ومنطقة البحر الميت ومستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وقبل ذلك بوقت قصير، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه جرى تفعيل صفارات الإنذار في مناطق مختلفة بإسرائيل جراء رصد إطلاق صواريخ من إيران، وأكد أن الدفاع ليس محكما وبالتالي يجب على الجمهور الاستمرار في اتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية والبقاء في الملاجئ.

هجوم إسرائيلي

في الأثناء قال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو بدأ فجر اليوم الخميس موجة هجمات في العاصمة طهران وعدة مناطق أخرى في إيران.

وقال مراسل الجزيرة إنه تم تفعيل الدفاعات الجوية في أصفهان وكرج والأطراف الشرقية والجنوبية للعاصمة الإيرانية طهران بعد الهجوم الجوي الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم عملية الوعد الصادق الإيرانية إن طهران استخدمت أمس الأربعاء صاروخ سجيل وإن أجواء إسرائيل أصبحت مفتوحة كليا، ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول أمني أن الصاروخ الإيراني الأخير كان استثنائيا من حيث النوع والوزن وكمية المتفجرات التي يحملها.

وفي الجانب الآخر، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن 60 طائرة مقاتلة هاجمت الأربعاء أكثر من 20 هدفا عسكريا مرتبطا بمواقع إنتاج الصواريخ في منطقة طهران.

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ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين إسرائيليين أن الجيش دمر 120 منصة لإطلاق الصواريخ في إيران منذ بدء العملية، وأن ذلك قلص قدراتها على مهاجمة إسرائيل، حسب قولهم.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن المقاتلات الإسرائيلية تزودت بالوقود في الجو 600 مرة منذ بدء الهجوم على إيران.

صاروخ سجيل

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن أمس الأربعاء أنه استخدم في الموجة الـ12 من هجماته الصاروخية على إسرائيل "صواريخ سجيل الفائقة الثقل لاستهداف عدد من المواقع في الأراضي المحتلة"، مؤكدا أنه دمر الدفاعات الجوية الإسرائيلية، وأن "أجواء الأراضي المحتلة مفتوحة لصواريخنا ومسيّراتنا".

كما أكد أيضا أن "الهجمات الصاروخية ستكون مركزة ومتواصلة"، وخاطب الحرس الثوري الإسرائيليين -وفقا لوكالة تسنيم- قائلا في بيانه إن قائد حرس الثورة الإسلامية قد حذّر سابقا من أن "أبواب الجحيم ستُفتح عليكم"، وأن "صواريخ القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة ستمنعكم من قضاء لحظة واحدة خارج الملاجئ تحت الأرض. لقد مضت بضعة أيام لم تروا فيها ضوء الشمس".

وأضاف في بيانه "كونوا على يقين أن صوت صفارات الإنذار لن يتوقف لحظة واحدة. إما أن تختاروا "الموت البطيء" في حياة جحيمية داخل الملاجئ، أو تنقذوا أنفسكم من القصف الصاروخي المتواصل على مدار الساعة وتهربوا بأسرع وقت، لعلّكم تنجون بأرواحكم".

ومنذ فجر 13 يونيو/حزيران الجاري، تشن إسرائيل بدعم أميركي حربا على إيران تشمل قصف منشآت نووية وقواعد صواريخ، واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وأسفرت عن 224 قتيلا و1277 جريحا، في حين ترد طهران بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، خلّفت نحو 24 قتيلا ومئات المصابين.

وتلوح في الأفق مخاطر توسع الصراع مع تقارير غربية وعبرية عن إمكانية انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في حربها على إيران، بالتزامن مع تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب، دعا خلالها طهران إلى الاستسلام من دون أي شروط، ولوّح بإمكانية استهداف المرشد الأعلى علي خامنئي.