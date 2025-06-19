إيران تسقط مسيّرات وتعتقل عملاء وإسرائيل تقصف مفاعلا بحثيا

أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الخميس مقتل 6 جنود بهجوم إسرائيلي غرب إيران، وإسقاط مسيّرات إسرائيلية واعتقال عملاء، في وقت تواصل فيه القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة في البلاد.

وأفاد الجيش الإيراني بمقتل 6 جنود في هجوم إسرائيلي على قاعدة في محافظة لرستان وسط غربي إيران.

من جهتها، أفادت الشرطة الإيرانية باعتقال عملاء لإسرائيل أطلقوا مسيّرات صغيرة من صحاري ضواحي طهران وضبط أجهزة تحكم.

كما أعلنت ضبط قنابل وسيارة محملة بعدد كبير من المسيّرات الانتحارية الصغيرة واعتقال عميل لجهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد) على صلة بها.

بدوره، أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيّرة إسرائيلية من طراز "هيرون إيتان" في سماء المنطقة الغربية من البلاد.

مشاهد بثها التلفزيون الإيراني يوثق فيها إسقاط مسيرة إسرائيلية pic.twitter.com/toVTIXdDQc — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 19, 2025

كما أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية بإسقاط مُسيرتين صغيرتين وأن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية شمال طهران.

وقالت وسائل إعلام إيرانية أيضا إن الدفاعات الجوية بصدد التصدي "لأهداف معادية" في أجواء كرمانشاه (وسط غربي البلاد).

وفي السياق، قال مراسل الجزيرة إنه تم تفعيل الدفاعات الجوية فوق طهران، وإنه سمع دوي انفجار فيها.

"تهديد وجودي"

وفي المعسكر المقابل، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تمت مهاجمة منصات لصواريخ أرض-جو كانت تستهدف المقاتلات الإسرائيلية، مضيفا "نعمل على إزالة التهديد الوجودي الذي يمثله النظام الإيراني".

من جانبه، قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيراني محمد سلامي إن إسرائيل استهدفت صباح اليوم المفاعل البحثي ومجمع خونداب للماء الثقيل وسط إيران.

وأكد سلامي أن بلاده ستتخذ التدابير اللازمة للدفاع عن حقوقها السيادية وستتابع قانونيا عدم تحرك مدير وكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي إزاء الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي.

إعلان

وبدأت إسرائيل فجر 13 يونيو/حزيران الجاري، بدعم أميركي ضمني، هجوما واسعا على إيران بقصف مبانٍ سكنية ومنشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين ومدنيين.

ومساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، وخلفت إلى جانب القتلى والجرحى أضرارا مادية كبيرة، وفق مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي.