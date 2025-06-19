أقمار صناعية تظهر آثار استهداف إيراني لقاعدة عسكرية إسرائيلية بتل أبيب

أظهرت صور أقمار صناعية آثار سقوط عدد من الصواريخ الإيرانية داخل قاعدة تدريب تابعة لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، وذلك ضمن نطاق قاعدة غليلوت ومحيط مقر الموساد في منطقة رامات هشارون بتل أبيب.

وتُبيّن الصور الملتقطة بتاريخ 17 يونيو/حزيران آثار سقوط صاروخين على الأقل داخل قاعدة التدريب، حيث أصاب أحدهما مركزا لوجيستيا تابعا لـ(أمان)، فيما تظهر حفرة وحرائق ناتجة عن سقوط صاروخ آخر لا يبعد سوى بضع مئات من الأمتار عن مقر الموساد.

وتضم هذه المنطقة أساسا قاعدة غليلوت العسكرية التي تحتوي على مقر الوحدة 8200 وشعبة أمان.

وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق لحظة سقوط صواريخ إيرانية داخل هذه المنطقة، حيث أظهر الفيديو وقوع 4 انفجارات في مناطق مختلفة بمحيط القاعدة الإسرائيلية ومقر الموساد.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أكد استهداف مركز الاستخبارات العسكرية للجيش الإسرائيلي (أمان)، ومركز تخطيط عمليات الاغتيال في تل أبيب.