مسؤول أميركي: صواريخ "السهم" الإسرائيلية الاعتراضية على وشك النفاد

قال مسؤول أميركي إن صواريخ منظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية "السهم" المستخدمة لاعتراض الصواريخ الباليستية الإيرانية على وشك النفاد، وفق ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال.

وأوردت الصحيفة تأكيد المسؤول، الذي لم تذكر اسمه، اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة تدرك هذا الوضع، ولذلك اتخذت خطوات لتعزيز دفاع إسرائيل برًا وبحرا وجوًا ضد الهجمات التي ستتعرض لها.

وأشار المسؤول إلى أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أرسلت أنظمة دفاعية إلى إسرائيل منذ بدء هجماتها على إيران.

وبيّن أن الصواريخ الاعتراضية الموجودة في المخزون الأميركي معرضة أيضا لخطر النفاد.

يذكر أن منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي تنقسم إلى 4 طبقات هي القبة الحديدية (من 4 إلى 70 كيلومترا) ومقلاع داود (من 40 إلى 300 كيلومتر) و"سهم 2″ (مدى 500 كيلومتر) و"سهم 3″ (2400 كيلومتر)، حيث يتم اعتراض معظم الصواريخ الباليستية القادمة من إيران بواسطة منظومتي "سهم 2″ و"سهم 3".

ودخل "سهم 2" المصنع لاعتراض الصواريخ داخل الغلاف الجوي، الخدمة عام 2000، في حين بدأ استخدام "سهم 3" المطور لاعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي، عام 2017.

ومنذ فجر الجمعة الماضي، تشن إسرائيل بدعم أميركي عدوانا على إيران يشمل قصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، مما أسفر عن 224 قتيلا و1277 جريحا، في حين ترد طهران بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة خلفت نحو 24 قتيلا ومئات المصابين.