قصف متبادل بين إيران وإسرائيل وتحذير لسكان منطقتين بطهران وتل أبيب

شنت إيران هجمات صاروخية جديدة على إسرائيل في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، فيما استهدفت إسرائيل العاصمة الإيرانية طهران، وتبادل الطرفان تحذيرات لسكان منطقتين في طهران وتل أبيب.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن 30 صاروخا إيرانيا سقطت على دفعتين وسط إسرائيل خلال 20 دقيقة بعد منتصف هذه الليلة.

وأكدت القناة الـ12 الإسرائيلية أن فرق الإطفاء تعاملت مع حريق وسط إسرائيل طال نحو 20 سيارة جراء القصف الإيراني.

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الحرس الثوري أصدر تحذيرا بإخلاء منطقة نيفيه تسيديك في تل أبيب.

وتزامن ذلك مع منشور للمرشد الإيراني علي خامنئي بالعربية على منصة إكس قال فيه "يجب التعامل بقوة في مواجهة الكيان الصهيوني.. لا مساومة مع الصهاينة أبدا".

وفي وقت سابق، قالت وكالة أنباء فارس إن القوات الإيرانية استهدفت قاعدة ميرون الجوية شمالي إسرائيل، وقصفت مقر الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) في هرتسيليا شمال تل أبيب، وموقعا في تل أبيب قالت إنه يُستخدَم للتخطيط لعمليات الاغتيال.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن التقديرات لدى الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن إيران لا تزال تمتلك نحو 1800 صاروخ باليستي.

وأوضحت القناة أن إيران شنت 17 موجة هجومية على إسرائيل بحوالي 400 صاروخ باليستي منذ بداية الحرب.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن تقييم استخباراتي أميركي وإسرائيلي أنه بإمكان إسرائيل التصدي للصواريخ لـ12 يوما، دون مدد أميركي، وأن منظومات الدفاع الإسرائيلية قد تعترض نسبة أقل من الصواريخ بنهاية الأسبوع، مضيفا أنه سيتعين على إسرائيل اختيار ما تريد اعتراضه في ظل منظومتها الدفاعية المنهكة بالفعل.

انفجارات في طهران

في المقابل، أفاد مراسل الجزيرة بسماع دوي انفجارات قوية في العاصمة الإيرانية، وأوضح أن المضادات الدفاعية تصدت لأهداف إسرائيلية في طهران.

إعلان

وقال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو نفذ موجة من الهجمات في طهران وأعلن تدمير عشرات من بطاريات الدفاع الجوي، ووجه تحذيرا للسكان والعاملين في مربع 18 وسط طهران وطالبهم بالإخلاء.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الغارات الجديدة شملت مواقع في أصفهان ونهاوند وتبريز، وأفادت بوقوع قتلى وجرحى.

وأقر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن "النظام الإيراني لا يزال يتمتع بقدرات كبيرة تسمح له بإلحاق الأضرار بنا"، مؤكدا أن هناك "عددا كبيرا من الأهداف التي علينا ضربها في إيران".

وفي وقت سابق أمس، قال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو دمر أكثر من 70 بطارية صواريخ للدفاع الجوي الإيراني منذ بدء الحرب.

في المقابل، أعلن الجيش الإيراني أن منظومات الدفاع الجوي رصدت ودمرت خلال الـ24 ساعة الماضية 28 هدفا معاديا.

وتشن إسرائيل حربا على إيران منذ يوم الجمعة الماضي، وقد استهدفت منشآت نووية ومواقع عسكرية ومدنية، واغتالت قادة عسكريين كبارا -بينهم قائد الحرس الثوري ورئيس هيئة الأركان- وعلماء نوويين بارزين، وردّت إيران بسلسلة من الهجمات الصاروخية التي خلّفت دمارا غير مسبوق في مدن إسرائيلية عدة.