عملية مشتركة للمقاومة والاحتلال يعلن وقوع "حدث أمني صعب" بغزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، قتل عسكري إسرائيلي قنصا شرق خان يونس، خلال عملية مشتركة مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في حين ذكر إعلام إسرائيلي أن قوات الجيش تعرضت لـ "حدث أمني صعب" في قطاع غزة.

وأوضحت كتائب القسام في بيان عبر تلغرام أنها تمك ت بالتعاون مع سرايا القدس، من قنص جندي إسرائيلي وقتله على الفور في منطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، مشيرأن مقاتليها رصدوا هبوط طائرة مروحية إسرائيلية للإخلاء.

من جهتها، ذكرت مواقع إخبارية إسرائيلية أن اشتباكات ضارية تدور في غزة، وأن قوات الجيش تعرضت لـ"حدث أمني صعب"، مشيرة إلى هبوط طائرة إنقاذ في مستشفى "إيخلوف" الإسرائيلي.

وأمس الثلاثاء قالت كتائب القسام إنها دمرت في عملية مشتركة مع سرايا القدس ناقلتي جند بعبوتي شواظ في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وكشفت القسام عن عملية ثانية الاثنين الماضي أيضا تمثلت في تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة لجيش الاحتلال وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح شرق عبسان الكبيرة أيضا، في حين، أكدت سرايا القدس تنفيذ تلك العملية بالاشتراك مع القسام.

ويأتي ذلك في ضمن مواجهات الفصائل الفلسطينية مع قوات الاحتلال في غزة، إذ تشن إسرائيل حرب إبادة على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مخلفة أكثر من 185 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.