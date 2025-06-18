الأمن الإيراني يشتبك مع خلية تابعة للموساد جنوبي طهران

أكدت وكالة مهر الإيرانية وقوع اشتباك اليوم الأربعاء بين قوات الأمن وعناصر يشتبه في صلتهم بالاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) في مدينة ري جنوبي طهران، بعد الإعلان عن اعتقال أشخاص مرتبطين بالموساد في 3 مدن أخرى.

وقالت الوكالة إن الخلية كانت تخطط لتنفيذ عمليات وصفتها بـ"الإرهابية" في المناطق المكتظة بالسكان في طهران، معلنة إفشال مخططها، دون توضيح أعداد عناصر الخلية أو هوياتهم.

بدورها، أعلنت وكالة أنباء فارس اعتقال 5 أشخاص كانوا يسعون إلى تنفيذ أهداف الموساد في مدن خرم آباد وبروجرد ودورود.

وأول امس الاثنين، أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال خلية تابعة للموساد في مدينة ري والعثور بحوزتها على مواد متفجرة ومعدات لتصنيع طائرات مسيّرة.

وقالت حينها إن قوات الاستخبارات والأمن داهمت منزلا في المدينة بعد تلقي بلاغ عن وجود عناصر مشبوهة، واعتقلت أفراد الخلية.

عمليات للموساد

ويوم الجمعة الماضي، تحدثت إسرائيل عن تفاصيل 3 مهمات أعد لها ونفذها جهاز الموساد داخل الأراضي الإيرانية خلال الهجوم الذي شنته تل أبيب فجر ذلك اليوم.

وفي التفاصيل، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن فرق كوماندوز تابعة للموساد عملت وسط إيران على نشر أنظمة تشغيلية لأسلحة دقيقة التوجيه في مناطق مفتوحة قرب أنظمة صواريخ أرض جو الإيرانية.

وبالتوازي مع هجمات سلاح الجو في جميع أنحاء إيران يوم الجمعة الماضي تم تفعيل الأنظمة، وأطلقت الصواريخ الدقيقة مباشرة على الأهداف دفعة واحدة وبدقة عالية، بحسب مصدر نقل عنه إعلام إسرائيلي.

وأضاف المصدر أنه في حملة عملياتية أخرى لإحباط قدرات الدفاع الجوي الإيرانية التي تهدد الطائرات المقاتلة الإسرائيلية زرع الموساد أنظمة وتقنيات هجومية متطورة على المركبات في عمليات سرية.

ومع بدء الهجوم الإسرائيلي المفاجئ، أطلقت الأسلحة ودمرت أنظمة الدفاع الإيرانية بالكامل، بحسب المصدر الإسرائيلي.

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وقال المصدر "أنشأ الموساد قاعدة لطائرات مسيرة متفجرة تم تسللها إلى قلب إيران قبل وقت طويل من الهجوم من قبل عملاء الموساد".

ولفت إلى أنه خلال الهجوم الإسرائيلي، فُعّلت طائرات مسيّرة محملة بالمتفجرات وإطلاقها على منصات إطلاق الصواريخ أرض- أرض الموجودة في قاعدة أشفق آباد بالقرب من طهران.