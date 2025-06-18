موسكو تحذر واشنطن من تقديم مساعدة عسكرية مباشرة لإسرائيل

حذرت روسيا الولايات المتحدة من تقديم أي مساعدة عسكرية مباشرة لإسرائيل في حربها على إيران، أو حتى مجرد التفكير في الأمر.

وقال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي إن أي مساعدة عسكرية أميركية لإسرائيل خطوة نحو زعزعة جذرية للاستقرار في الشرق الأوسط.

ومنذ فجر الجمعة، تشن إسرائيل بدعم أميركي عدوانا على إيران يشمل قصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وقد بلغت حصيلة الضحايا الإيرانيين 224 قتيلا و1277 جريحا، ومن جانبها ترد طهران بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة خلفت نحو 24 قتيلا إسرائيليا ومئات المصابين.