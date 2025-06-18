قال مسؤول أميركي للجزيرة إن خيار توجيه ضربة عسكرية لمنشأة فوردو الإيرانية، يتطلب دراسة التداعيات وردود فعل إيران، في حين لوح مسؤول إيراني بانخراط حزب الله في الحرب وبرد غير مسبوق إذا تدخلت واشنطن فيها بشكل مباشر.

وأكد المسؤول الأميركي للجزيرة، أن "لدى إيران ووكلائها بالمنطقة القدرات لمهاجمة قواتنا إذا دخلنا الحرب"، مشيرا إلى أن تقديراتهم في واشنطن ترجح أن "إيران ووكلاءها سيهاجمون قواتنا في حال توجيه الولايات المتحدة ضربة لإيران".

وقال إنه لا أحد يعرف ما سيفعله الرئيس دونالد ترامب بشأن إيران، وهل سيختار التفاوض معها أم توجيه ضربة عسكرية لمنشآتها، ولكنه أكد أن القوات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط -وبغض النظر علن قرار ترامب- اتخذت إجراءات الحماية القصوى.

وفيما يخص تحرك حاملة الطائرات الأميركية فورد، قال إنها ستنضم قريبا إلى الأسطول السادس في المتوسط وفق جدول مسبق، مشيرا إلى أن حاملة الطائرات فورد ومجموعتها الضاربة ستوفر الحماية للقوات الأميركية وتعزز من إجراءات الردع.

ولكنه أكد أنه لم تتوجه أي من قاذفات "بي 2" إلى منطقة الشرق الأوسط بعد.

وفي شأن الاعتراضات الإسرائيلية للصواريخ والمسيرات الإيرانية، قال المسؤول الأميركي للجزيرة إن إسرائيل تعترض معظم الصواريخ الإيرانية، لكن عددا منها نجح في اختراق منظومات الدفاع.

تلويح بانخراط حزب الله

في المقابل، قال مسؤول إيراني رفيع للجزيرة إن دخول أميركا المباشر على خط المواجهة مع الكيان الصهيوني يعني أن حزب الله سيتحرك.

وأكد المسؤول الإيراني الرفيع للجزيرة، أن أي دخول أميركي مباشر على خط المواجهة سيقابل بتهديد غير مسبوق لسفن الأعداء.

كما قال إن "تحرك إيران ضد الأهداف البحرية وتموضع الأعداء سيكون خيارا إذا دخلت أميركا المواجهة".

وفي السياق، نقلت وكالة رويترز عن سفير إيران بالأمم المتحدة أن طهران أبلغت واشنطن أنها سترد بحزم إذا تدخلت بشكل مباشر في الحملة الإسرائيلية عليها.

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البنتاغون مستعد لتنفيذ قرارات ترامب

وفي السياق، قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إن أي قرارات تخص إيران تعود للرئيس دونالد ترامب، وأن وظيفة وزارة الدفاع هي تجهيز الخطط اللازمة وفق تعبيره.

وخلال مشاركته في جلسة موازنة في مجلس الشيوخ، أكد هيغسيث استعداد البنتاغون لتنفيذ أي قرارات يتخذها الرئيس ترامب في الحرب والسلم حسب تعبيره.

تحرك بالكونغرس وبيان أوروبي

وفي تطور آخر بدأ مشرعون من كلا الحزبين في الكونغرس الأميركي للحد من قدرة الرئيس دونالد ترامب على إصدار أوامر بشن ضربات عسكرية ضد إيران دون موافقة الكونغرس.

وقال تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي اليوم الأربعاء إنه طلب من إدارة الرئيس ترامب تقديم إحاطة سرية لجميع أعضاء مجلس الشيوخ الـ100 حول الوضع بين إسرائيل وإيران، والذي أدى إلى هجمات جوية متبادلة بين الطرفين لليوم السادس على التوالي.

وقال شومر "تلقينا إحاطات، وطلبت أن نحصل على إحاطة سرية لجميع أعضاء مجلس الشيوخ"، مضيفا أنه يعتقد أنها سيتم قبولها.