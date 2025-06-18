عاجل | ترامب: قد أقوم بضرب المنشآت النووية الإيرانية وقد لا أقوم بذلك وكان على إيران التفاوض معنا سابقا

ترامب: رئيس الوزراء الإسرائيلي يبلي بلاء حسنا

ترامب ردا على سؤال بشأن المرشد الأعلى الإيراني: حظا سعيدا

ترامب: أبلغت نتنياهو أن يستمر ولم أشر إلى أن أميركا ستقدم المزيد من الدعم

ترامب: قد أقوم بضرب المنشآت النووية الإيرانية وقد لا أقوم بذلك وكان على إيران التفاوض معنا سابقا

ترامب بشأن المفاوضات مع إيران: الأمر بات متأخرا جدا لكن لا يزال هناك وقت لوقف الحرب

ترامب: لم يعد لدى إيران أي دفاعات جوية ولا أعلم إلى متى سيصمدون

ترامب: إسرائيل سيطرت على أجواء إيران بشكل تام وهي تبلي بلاء حسنا

ترامب: لقد تواصل الإيرانيون معنا وقد سئمت هذا الوضع وأريد استسلامها غير المشروط

ترامب: ما يحصل الآن لا يماثل أي خطوات اتخذناها ضد إيران في السابق ولن نقبل بدولة تهدد بالتدمير

ترامب: الإيرانيون يواجهون مشكلة حقيقية وقد اقترحوا القدوم إلى البيت الأبيض

ترامب: لقد تم تهديدنا من قبل إيران لسنوات عديدة

ترمب: الأسبوع المقبل سيكون حاسما في ما يتعلق بإيران وربما يحدث ذلك قبل نهاية الأسبوع

الرئيس الأميركي: إيران تريد إبرام صفقة معنا

التفاصيل بعد قليل..