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عاجل | المرشد الإيراني: الكيان الصهيوني ارتكب خطأ فادحا وسيلقى جزاء عمله

18/6/2025-|آخر تحديث: 13:27 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

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