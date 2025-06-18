باكستان تنفي إغلاق معابرها الحدودية مع إيران

إسلام آباد – نفت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الأربعاء، ما يتم تداوله من إغلاق المعابر الحدودية بين البلدين، وذلك بعد انتشار تقارير إعلامية خلال الأسبوع الجاري مفادها إغلاق الحدود المشتركة مع إيران.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان إنه "خلافا لبعض التقارير الإعلامية، لا تزال جميع المعابر الحدودية على طول الحدود الباكستانية الإيرانية تعمل بكامل طاقتها".

وقد نشرت عدة قنوات باكستانية يوم الأحد الماضي تقارير نقلا عن مسؤولين في إقليم بلوشستان المحاذي لإيران، بأن المعابر قد تم إغلاقها بسبب الوضع المتوتر في إيران، في ظل استمرار القصف المتبادل بين إيران وإسرائيل.

وكان المتحدث باسم حكومة إقليم بلوشستان، شاهد رند، قد قال لوكالة الأناضول إن باكستان اتخذت هذه الإجراءات بعد إجراءات مماثلة من الجانب الإيراني.

ويأتي ذلك وسط استمرار الجهود الباكستانية لإجلاء رعاياها المقيمين في إيران، حيث قررت باكستان إجلاء الدبلوماسيين وعائلاتهم وعدد من العاملين في السفارة الباكستانية والقنصليات الباكستانية في إيران.

كما عملت باكستان منذ أيام على إجلاء عدد من المواطنين الباكستانيين، حيث نقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية عن مسؤولين في دائرة الهجرة أن عدد المواطنين الذين تم إجلاءهم من إيران حتى يوم الإثنين – بما في ذلك الطلاب – قد وصل إلى ما يقرب من 714 مواطنا عبر معبر تفتان الحدودي مع إيران.

كذلك، ترأس وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، اجتماعا اليوم الأربعاء لمراجعة التقدم المحرز في عمليات إجلاء المواطنين الباكستانيين من إيران.

وحث الوزير الخطوط الجوية الباكستانية الدولية بالتنسيق مع وزارة الخارجية لضمان التنفيذ السلس والفعال لخطط الإجلاء.

وتحاذي باكستان إيران عبر إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان بحدود يبلغ طولها حوالي 905 كيلومترا، وتنتشر فيه عدة معابر مشتركة بين الطرفين. وتستخدم هذه المعابر في تنقل الأفراد وتبادل البضائع، كما تنتشر عمليات تهريب البترول من إيران إلى باكستان عبر تلك الحدود.