الفلاحي: إسرائيل لم تسيطر على أجواء إيران ودخول أميركا يعني حربا شاملة

قال الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد الركن حاتم كريم الفلاحي إن إسرائيل لا يمكنها من الناحية العسكرية أن تفرض سيطرتها على الأجواء الإيرانية.

وأضاف أن ما تردده يدخل في إطار الحرب النفسية التي تحاول إسرائيل فرضها على الإيرانيين. كما تحدث -في تحليله للتطورات الحالية- عن مؤشر الحرب بين إيران وإسرائيل.

وتعني السيطرة الجوية -حسب العقيد الفلاحي- منع الطيران المعادي من الطيران ومن إطلاق الصواريخ من الأرض، وهذا لا يتفق مع الواقع الحالي حيث ما زالت إيران تطلق الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وواصل الحرس الثوري الإيراني الثلاثاء إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، حيث أعلن عن إطلاق الموجة العاشرة من الهجمات بالصواريخ والمسيّرات صوب إسرائيل، وقال إنه استهدف فيها قواعد جوية إسرائيلية تستخدم لمهاجمة إيران.

وأطلقت إسرائيل صفارات الإنذار وحذرت مواطنيها من الموجة الصاروخية الإيرانية، التي استهدفت مواقع في شمال إسرائيل.

وقال العقيد الفلاحي إن التفوق الجوي يمكن أن يُؤَمن في مناطق محددة ولأهداف محددة، مؤكدا أنه من الصعب جدا تأمين الطيران لمدة 5 ساعات فوق الأراضي الإيرانية، كما أن هذه الطائرات تحتاج إلى التزود بالوقود.

صواريخ ذكية

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية) قد زعم أن إسرائيل "تسيطر على أجواء طهران"، وأن "الطريق أصبح ممهدا" أمام إسرائيل نحو العمق الإيراني.

وفي السياق نفسه، جاءت تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب قال فيها "باتت لدينا الآن سيطرة كاملة وشاملة على سماء إيران".

ويؤكد العقيد الفلاحي أن إيران تمتلك قوة صاروخية كبيرة وطائرات مسيّرة على عكس إسرائيل التي تمتلك القوة الجوية، مشيرا إلى أن الصواريخ التي تطلقها إيران استطاعت أن تتجاوز منظومات الدفاع الإسرائيلية، وتحدث عن المراحل التي اعتمدتها طهران في المواجهة العسكرية الحالية مع تل أبيب.

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فقد قامت في البداية بتشتيت منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية بإطلاق أنواع مختلفة وكبيرة من الصواريخ باتجاه أهداف إسرائيلية، ما أدى إلى إشغال تلك المنظومات وأثر عليها في مسألة التصدي.

كما قامت طهران بعملية تمويه للدفاعات الإسرائيلية من خلال استخدام الطائرات المسيّرة بالتزامن مع إطلاق الصواريخ البالسيتية، وهو ما يسبب حالة استنزاف لمنظومة الدفاعات الإسرائيلية ويؤثر على فعاليتها في التصدي للصواريخ الإيرانية.

ثم جاءت المرحلة الثالثة بإطلاق الصواريخ الفرط صوتية، وهي صواريخ دقيقة وذكية وتحمل كميات كبيرة جدا من المتفجرات، ويقول العقيد الفلاحي إن تلك الصواريخ استطاعت الوصول إلى أهدافها دون أن تتمكن منظومات الدفاع الإسرائيلية من التصدي لها، ما أسفر عن خسائر كبيرة في الداخل الإسرائيلي.

مؤشر الاشتباك

وعن مؤشر حالة الاشتباك في الحرب بين إسرائيل وإيران، يقول العقيد الفلاحي إن الاشتباك الحالي هو بين القوتين الجوية والصاروخية والضربات متبادلة بين الطرفين.

وقال إن الحرب الآن مفتوحة، ولكن عندما تدخل الولايات المتحدة الأميركية فيها تتحول من حرب مفتوحة إلى حرب شاملة، ورجح أن تدخل أطراف أخرى في الحرب منها حلفاء إيران في المنطقة. وأوضح أن مؤشر الحرب يتراوح حاليا بين حرب مفتوحة وحرب شاملة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تمتلك إمكانيات كبيرة جدا وباستطاعتها تدمير البرنامج النووي الإيراني، خاصة منشأة فوردو التي يحتاج قصفها إلى قنابل خاصة لا تملكها سوى واشنطن وهي "جي بي يو 52".