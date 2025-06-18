إيران تشدد قيود الإنترنت بعد هجمات سيبرانية إسرائيلية

قالت إيران اليوم الأربعاء إنها نجحت في التصدي لعدد من الهجمات السيبرانية الإسرائيلية، مشيرة إلى تشديدها القيود على شبكة الإنترنت في ظل المواجهة المستمرة مع تل أبيب لليوم السادس.

وقالت قيادة الأمن السيبراني الإيرانية إن إسرائيل شنت هجمات سيبرانية واسعة منذ أمس على شبكة بنوك البلاد، مؤكدة أنها اتخذت "خطوات مؤثرة ضد هجمات الكيان الصهيوني مما أدى لتوجيه ضربات قاسية له".

وأعلنت السلطات الإيرانية اليوم تشديد القيود على شبكة الإنترنت، متهمة إسرائيل باستغلال الشبكة لأغراض عسكرية، في حين أفاد التلفزيون الإيراني بتعرضه لهجمات سيبرانية إسرائيلية.

وأوضحت وزارة الاتصالات الإيرانية في بيان نقلته وكالة فارس للأنباء أن "قيودا موقتة تم فرضها على مستخدمي شبكة الانترنت"، موضحة أن هذا القرار اتخذ في ضوء "استغلال المعتدي لشبكة الاتصالات الوطنية لأغراض عسكرية".

من جهتها، أعلنت هيئة نيتبلوكس لمراقبة الانترنت ومقرها في لندن أن شبكة الانترنت في ايران "شبه متوقفة" اليوم في وقت كثفت إسرائيل ضرباتها على طهران.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الهيئة قولها إن "بيانات الشبكة المباشرة تظهر أن ايران طاولها عطل وطني شبه كامل للانترنت"، لافتة الى أن البلاد سبق أن شهدت "سلسلة اضطرابات جزئية" لشبكتها في الايام الأخيرة.

وحتى قبل المواجهة الجارية، لطالما تبادلت إيران وإسرائيل الاتهامات عن حرب "صامتة" بينهما ميدانها الفضاء السيبراني، طالب في جملة أهدافها، منظمات حكومية ومنشآت مدنية.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة هجوما واسعا على إيران بمقاتلات جوية، قصف خلالها مباني سكنية ومنشآت نووية وقواعد صواريخ واغتال قادة عسكريين وعلماء نوويين، مما خلف إجمالا 224 قتيلا و1277 جريحا.

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد بسلسلة هجمات بصاروخية باليستية وطائرات مسيّرة، وخلفت ما لا يقل عن 24 قتيلا ومئات المصابين، إضافة إلى أضرار مادية كبيرة، وفق مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي.