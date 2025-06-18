إيران تحذر: سنرد على الولايات المتحدة إذا اكتشفنا تورطها

حذر سفير إيران لدى الأمم المتحدة علي بحريني اليوم الأربعاء من أن بلاده ستبدأ بالرد على الولايات المتحدة إذا توصلت إلى استنتاج مفاده أن "أميركا متورطة بشكل مباشر في الهجمات على طهران"، كما شددت الخارجية الإيرانية على أن المجتمع الدولي لن يتحمل حربا بتداعيات خطيرة.

وكشف بحريني أن إيران وجهت رسالة إلى الولايات المتحدة مفادها أنها سترد بحزم شديد في أعقاب أنباء نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية وغربية بأن أميركا قد تشارك في الهجمات على إيران.

وتابع أن "هناك خطا إذا تم تجاوزه يجب أن يكون هناك رد، وستحدد سلطاتنا وقواتنا العسكرية هذا الخط"، لافتا إلى أن تعليقات الرئيس الأميركي دونالد ترامب "غير مبررة على الإطلاق وعدائية للغاية، ولا يمكننا تجاهلها وسنضعها في حساباتنا وتقييماتنا"، بحسب تعبيره.

وشدد سفير إيران لدى الأمم المتحدة على أن بلاده سترد على الضربات الإسرائيلية "بقوة ودون ضبط للنفس" للدفاع عن شعبها وأمنها.

وقال إن الولايات المتحدة منحت إسرائيل الحصانة، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية تحاول تبرير العدوان بادعاءات لا أساس لها، وفق وصفه.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي استهدف مناطق مأهولة بالسكان في إيران دون تمييز وبدون إنذار، مما أسفر عن مقتل مدنيين.

"حرب لا نهائية"

وعلى صعيد متصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية للجزيرة إن "إسرائيل تريد فرض حرب لا نهائية على المنطقة".

ولفت إلى أن المجتمع الدولي لن يتحمل حربا بتداعيات خطيرة، لكنه شدد على أنه لا خيار أمام إيران سوى الدفاع عن نفسها، بحسب وصفه.

وطالب المتحدث مجلس الأمن بالتحرك العاجل لوقف الهجمات الإسرائيلية على بلاده، قائلا " كنا نسير على طريق الدبلوماسية، ومن بدأ الحرب إسرائيل بدعم أميركي".

وطالب أيضا دول العالم بتحميل إسرائيل المسؤولية عن "عدوانها الواضح"، مضيفا "هناك من يحاول الدفاع عن العدوان الإسرائيلي وإظهاره بعكس طبيعته".

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وقال المتحدث إن على الأوروبيين إدراك أن ما يحدث هو هجوم على المعايير الدولية، وتابع "إسرائيل هي الدولة الأولى بالعالم في تدمير النسيج الدولي".

اجتماع أميركي

وأتى ذلك بعد اجتماع الرئيس الأميركي أمس الثلاثاء لمدة 90 دقيقة مع مجلس الأمن القومي لمناقشة الصراع الإسرائيلي الإيراني، حيث كان يعتقد أن الولايات المتحدة قد تشارك في الهجمات، لكن نتائج الاجتماع لم تتضح بعد ولم يخرج بيان عما بُحث.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع على المناقشات الداخلية قوله إن ترامب وأعضاء فريقه يدرسون عددا من الخيارات، بما في ذلك الانضمام إلى إسرائيل في توجيه ضربات ضد مواقع نووية إيرانية.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الثلاثاء.

وذكر 3 مسؤولين أميركيين لرويترز أن الولايات المتحدة تنشر المزيد من الطائرات المقاتلة في الشرق الأوسط وتوسع نطاق نشر طائرات حربية أخرى.

ولم تتخذ الولايات المتحدة حتى الآن سوى إجراءات دفاعية في الصراع الحالي مع إيران، بما في ذلك المساعدة في إسقاط الصواريخ التي أُطلقت باتجاه إسرائيل.