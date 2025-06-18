إغلاق مطار بن غوريون يدفع إسرائيليين للمغادرة برا

أجبر إغلاق مطار "بن غوريون" الدولي في أعقاب العدوان الإسرائيلي على إيران مئات الإسرائيليين على مغادرة البلاد بطرق برّية، وسط تصاعد المخاوف من اندلاع حرب إقليمية شاملة.

ورغم تحذيرات أمنية من السفر إلى دول مثل مصر، اندفع العديد من الإسرائيليين إلى عبور معبر "طابا" الحدودي باتجاه مدينة شرم الشيخ في سيناء.

ووصفت صحيفة يديعوت أحرونوت ذلك بـ"ظاهرة معاكسة"، إذ في الوقت الذي تعمل فيه السلطات على إعادة عشرات آلاف العالقين الإسرائيليين من الخارج، يحاول آخرون مغادرة البلاد بأي وسيلة ممكنة، بما في ذلك السفر البري والبحري.

ونقلت الصحيفة عن مسافرة قولها إنها شعرت بالخوف في طريقها إلى إيلات، لكنها شعرت بالطمأنينة بعد دخولها سيناء، موضحة أنها فضّلت خيار الخروج عبر مصر بدلا من الأردن بسبب إغلاق مجاله الجوي بشكل متقطع.

كما أشارت الصحيفة إلى مغادرة بعض الإسرائيليين عبر البحر، دون تقديم تفاصيل، وإلى هروب آلاف السياح الأجانب الذين كانوا في إسرائيل مع بدء العدوان على إيران.

وكانت صحيفة هآرتس قد ذكرت أن حالة من الذعر تسود الشارع الإسرائيلي دفعت البعض للانتقال من وسط البلاد إلى مناطق أبعد عن مرمى الصواريخ الإيرانية، بينما فر آخرون إلى الخارج رغم صعوبة التنقل.

إعادة العالقين في الخارج

وفي السياق ذاته، بدأت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إعادة عشرات الآلاف من الإسرائيليين العالقين في الخارج، بعد تعليق الرحلات الجوية وإغلاق مطار بن غوريون الدولي.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن أولى رحلات الإجلاء وصلت صباح الأربعاء إلى مطار بن غوريون قادمة من لارنكا القبرصية، ضمن عملية تنسقها وزارة النقل، وتشمل 19 رحلة إنقاذ إضافية من وجهات أوروبية مثل روما وباريس وأثينا وفارنا والجبل الأسود.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 100 ألف إسرائيلي عالقون بالخارج، بعد إغلاق المجال الجوي ونقل الطائرات المدنية الإسرائيلية سرا إلى مدن أوروبية.

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ومنذ الجمعة، تشن إسرائيل عدوانا عسكريا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد عسكرية، أدى إلى مقتل 224 شخصا وإصابة 1277 آخرين، من بينهم قادة عسكريون وعلماء.

وردّت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، خلفت نحو 24 قتيلا ومئات المصابين داخل إسرائيل.

ويتزايد القلق الدولي من احتمال اتساع نطاق الحرب، في ظل تقارير تفيد بإمكانية انضمام الولايات المتحدة إلى العدوان على إيران، وتصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب التي طالب فيها طهران بـ"الاستسلام دون شروط".