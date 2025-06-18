إسرائيل تعلن تدمير مقر الأمن الإيراني ودوي انفجارات شرق وغرب طهران

أعلنت إسرائيل الأربعاء أنها دمرت مقر الأمن الداخلي الإيراني، فيما سمع دوي انفجارات شرق وغرب العاصمة طهران، وسط استمرار تبادل القصف بين الطرفين لليوم السادس على التوالي.

وتقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قوله "دمرنا مقر الأمن الداخلي للنظام الإيراني وسنواصل تدمير رموز النظام"

وأضاف كاتس أن الطيران الإسرائيلي هاجم مقر قيادة الأمن الداخلي للنظام الإيراني.

وأفادت وكالة "أنباء فارس" بسماع دوي انفجار بمدينة كرج في محافظة البرز غرب طهران. وقالت إن سيارات الإسعاف والإطفاء تهرع للمكان.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية أن "سلاح الجو يشن الآن غارات على أهداف عسكرية تابعة للنظام الإيراني بمحيط طهران".

وقد أفادت وسائل إعلام إيرانية باستهداف مطار بيام في مدينة كرج في محافظة البرز.

وتحدثت عن انفجارات في شرق طهران وتفعيل الدفاعات الجوية في المنطقة.

كذلك نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن "الجيش يهاجم شرقي طهران الآن". وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجار شرق العاصمة طهران.

في ذات السياق، أعلنت الشرطة الإيرانية عن توقيف شاحنة وضبط عدد من المسيرات الانقضاضية الصغيرة في محافظة البرز واعتقال مشتبه به.

ومن جانبها، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية أن الكيان الصهيوني استهدف موقع مبنى الهلال الأحمر الإيراني في طهران.

تدمير مروحيات عسكرية

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إن 50 مقاتلة حربية شنت خلال الساعات الأخيرة غارات في طهران معلنا مهاجمة 5 مروحيات عسكرية إيرانية في قاعدة بمنطقة كرمانشاه.

وأضاف أن غاراته استهدفت موقعا لصناعة أجزاء صواريخ أرض-أرض ووسائل قتالية، كما طالت موقعا لصناعة أجهزة الطرد المركزي في طهران ضمن مساعي تدمير البرنامج النووي، بحسب وصفه.

كما شنت إسرائيل غارة على جامعة الإمام الحسين العسكرية والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني شرقي العاصمة الإيرانية طهران، دون أنباء عن وقوع إصابات.

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بدوره، أفاد قائمقام مدينة ورامين جنوب شرقي طهران بإسقاط وتدمير مسيّرة إسرائيلية في محيط المدينة. كما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني إسقاط مسيرة إسرائيلية في إقليم أصفهان.

وأعلنت وكالة أنباء فارس العثور على حطام مسيرة إسرائيلية أسقطت أمس الثلاثاء غرب همدان، كما أفاد مساعد الشؤون الأمنية في محافظة سمنان بإسقاط عدد من الأهداف الإسرائيلية في أجواء مدينة شاهرود.

وقالت وكالة مهر الإيرانية إن الدفاعات الجوية تتصدى لأجسام معادية في أجواء العاصمة طهران.

صواريخ فتاح تضرب تل أبيب

وكانت إيران أطلقت فجر اليوم الأربعاء وابلا من الصواريخ على إسرائيل حيث دوت أصوات انفجارات في تل أبيب.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استخدم للمرة الأولى الجيل الأول من صواريخ "فتّاح" الباليستية الفرط صوتية في الموجة الـ11 من عملية "الوعد الصادق 3″

وقال إن صواريخ "فتّاح" اخترقت الدرع الدفاعي الصاروخي وزلزلت ملاجئ إسرائيل، مضيفا أن "الصواريخ بعثت رسالة بشأن قوة إيران إلى حليفة تل أبيب المتوهمة والمحرضة على الحرب"، في إشارة إلى الولايات المتحدة التي لوحت بإمكانية انضمامها إلى الهجمات.

واعتبر أن الهجوم الصاروخي الليلة الماضية أظهر أن إيران تسيطر تماما على أجواء الأراضي المحتلة.

وبحسب موقع "آرمي تكنولوجي" -وهو من أبرز المواقع العالمية المتخصصة في تحليل وتوثيق المعلومات المتعلقة بالصناعات الدفاعية والتقنيات العسكرية- يعد صاروخ "فتّاح" من أهم الأسلحة المتطورة في ترسانة الحرس الثوري الإيراني بفضل سرعته الفرط صوتية التي تتراوح بين 13 و15 ماخا.

ويبلغ مدى الصاروخ نحو 1400 كيلومتر، ويتميز بفوهة متحركة ومنظومة توجيه متقدمة تتيح له تعديل مساره أثناء الطيران وتنفيذ مناورات دقيقة داخل الغلاف الجوي وخارجه، بما في ذلك الحركة الجانبية والدورانية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت نحو 400 صاروخ باليستي على إسرائيل منذ بداية المعركة.