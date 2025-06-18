إسرائيل تتوقع استكمال هجومها على إيران في غضون أسبوعين

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن تل أبيب تتوقع أن تستكمل هجومها على جميع الأهداف النووية التي رصدتها في إيران خلال أسبوع أو أسبوعين، وذلك في إطار العدوان الذي تشنه منذ الجمعة الماضية.

وقالت الإذاعة مساء أمس الثلاثاء إن الجيش يقدّر أن ينهي تلك المهمة في غضون أسبوع تقريبا على جميع الأهداف النووية المُعدّة للحملة، واستدركت "هناك احتمال أن يستغرق الأمر أسبوعا إضافيا، ولكن هذه جداول زمنية تقريبية".

وذكرت أن الهجوم يشمل بنك الأهداف من 3 أنواع، وهي: المنشآت النووية، والصواريخ الباليستية، ومنظومات الدفاع الجوي الإيرانية.

وأضافت الإذاعة أن الجيش يشعر بالقلق من احتمال استمرار الحرب لمدة أطول من المتوقع، ويريد تجنب مثل هذا السيناريو.

ونشر موقع "تايمز أوف إسرائيل" مساء أمس الثلاثاء تقديرا مشابها، ونقل عن مسؤولين عسكريين أن الجيش يُقدّر أنه سيحقق أهدافه ضد البرنامج النووي الإيراني في غضون أسبوع أو أسبوعين.

وقال الموقع إن الجيش الإسرائيلي أعلن أن نحو 40% من منصات إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية، أي نحو 200 منصة، قد دُمرت أو حيدت حتى الآن خلال العملية، ويبدو أن هذا قد لعب دورا في الحد من إطلاق الصواريخ على إسرائيل في اليومين الماضيين، بحسب تصريحه.

وأضاف الموقع أن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن إيران أطلقت وابلا أصغر من الصواريخ على إسرائيل خلال اليوم الماضي بسبب "تدهور قدراتها جراء الضربات الإسرائيلية".

وتابع، وفقا لتقديرات الجيش الإسرائيلي، أن إيران لا تحاول الحفاظ على صواريخها لحرب أطول، بل تُكافح لتنسيق هجمات كبرى.

ومنذ الجمعة الماضية، تشن إسرائيل بدعم أميركي عدوانا على إيران يشمل قصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، مما أسفر عن 224 قتيلا و1277 جريحا، في حين ترد طهران بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة خلفت نحو 24 قتيلا ونحو 2000 مصاب.

إعلان

وتلوح في الأفق مخاطر توسيع الصراع مع تقارير غربية وإسرائيلية عن إمكانية انضمام واشنطن إلى إسرائيل في عدوانها على إيران، بالتزامن مع تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعا خلالها طهران إلى الاستسلام دون شروط.