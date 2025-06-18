إدارة ترامب تمنح 36 دولة مهلة قبل حظر دخول مواطنيها لأميركا

منحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 36 دولة، معظمها في أفريقيا، مهلة للالتزام بـ"تحسين التدقيق في وثائق السفر"، وإلا واجهت حظرا على دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة.

وتطلب برقية دبلوماسية أرسلتها الخارجية الأميركية مطلع الأسبوع الجاري من السفارات والقنصليات في الدول الـ36 قياس مدى الاستعداد بحلول اليوم الأربعاء لتحسين وثائق سفر مواطنيها ومعالجة وضع مواطنيها الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

كما طلبت البرقية -التي اطلعت على فحواها وكالة أسوشيتد برس- من الدول اتخاذ إجراءات لمعالجة المخاوف الأميركية في غضون 60 يوما أو المخاطرة بإضافتها إلى حظر السفر، الذي يشمل حتى الآن 12 دولة.

ورفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس التعليق على تفاصيل البرقية، مؤكدة أن الإدارة الأميركية تريد من الدول تحسين عمليات التدقيق الخاصة بها لحاملي جوازات السفر، وقبول مواطنيها المرحلين من الولايات المتحدة واتخاذ خطوات أخرى لضمان أن مواطنيها لا يشكلون تهديدا.

والبلدان الـ36 الجديدة المحددة في البرقية تضم 25 دولة في أفريقيا من بينها موريتانيا، والنيجر، ونيجيريا والسنغال، وجنوب السودان إلى جانب أوغندا وإثيوبيا، ومصر.

وسبق أن وقع الرئيس ترامب مطلع الشهر الماضي أمرا تنفيذيا يمنع مواطني 12 دولة من دخول الولايات المتحدة ويفرض قيودا جزئية على مواطنين من 7 دول أخرى، كما حظر دخول الأجانب الساعين للدراسة في جامعة هارفارد.

وبموجب ذلك الأمر التنفيذي تُفرض قيود كاملة على المواطنين من أفغانستان وميانمار وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.

وقد أفادت تقارير صحفية أمس الثلاثاء بعودة بعض الهدوء إلى لوس أنجلوس، إذ قررت بلدية المدينة رفع حظر التجول الليلي المفروض منذ أسبوع، في حين يحاول حاكم ولاية كاليفورنيا استعادة السيطرة على الحرس الوطني الذي أرسله الرئيس ترامب لمواجهة الاحتجاجات التي اندلعت ضد سياسته بشأن الهجرة.