جدل حول أول ظهور لماهر الأسد بموسكو

عاد اسم ماهر الأسد (شقيق الرئيس السوري المخلوع بشار) إلى الواجهة في الأوساط السورية الافتراضية، وذلك بعد انتشار واسع لمقطع فيديو يظهره -حسب ناشطين- في أحد مطاعم العاصمة الروسية.

ويأتي هذا الظهور الأول لماهر وسط تساؤلات وسيناريوهات متضاربة حول مصيره منذ سقوط نظام الأسد في دمشق يوم 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، إذ راجت أنباء سابقا عن إصابة ماهر والهرب وقت دخول المعارضة العاصمة دمشق.

وأثار الفيديو -الذي انتشر سريعا عبر منصات التواصل الاجتماعي- موجة من التفاعل بين السوريين، حيث سعى المغردون إلى التحقق من الموقع الدقيق للمطعم الذي ظهر فيه شقيق المخلوع.

وفي هذا السياق، قال الصحفي الاستقصائي مراد القوتلي، المتخصص في التحقق من المصادر المفتوحة، إنه نجح في تحديد الموقع بدقة، موضحاً أن الفيديو صوّر داخل مطعم "Мята Lounge" الواقع ضمن مجمع "afimall city" بمنطقة موسكو سيتي الفاخرة، حيث يُعتقد أن أفراداً من عائلة الأسد يقيمون هناك.

حددت بدقة المكان الذي ظهر فيه ماهر الأسد لأول مرة منذ سقوط نظام الأسد. (فيديو ظهور ماهر بالتغريدة التالية) المكان: مطعم في منطقة موسكو سيتي الفخمة، حيث يُعتقد أن عائلة الأسد تعيش هناك المكان الأكثر تحديداً: مطعم يسمى Мята Lounge، يقع ضمن "مول" واسمه afimall city moscow russia… pic.twitter.com/2DLZ8lKtSz — Murad Kwatly (@MuradSyr) June 17, 2025

وأشار آخرون إلى أمكانية وجود ماهر بالعاصمة الكازاخية، بالقول إنه يمتلك هذا المقهى الذي لديه عدد من الفروع في روسيا وكازاخستان وأوزبكستان وتتشابه فيها الديكورات والتصاميم، والفيديو على الأغلب مأخوذ في فرع المقهى بالعاصمة الروسية.

كما لفت مدونون الانتباه إلى ظهور بروين إبراهيم (الأمين العام لحزب الشباب للبناء والتغيير) -والمقرّبة من موسكو- بجوار ماهر الأسد في الفيديو المتداول، مما أضفى بعدا سياسيا على الحدث وربط بين الدوائر المحيطة بالنظام السوري المخلوع وحلفائه في روسيا.

يعني هادا ما ماهر الاسد وجاي إسقاط مظلي؟ — هبة (@Hibamurad20) June 18, 2025

وقد تعددت الروايات حول مصير ماهر الأسد بعد انهيار النظام، إذ أشارت بعضها إلى أنه فرّ إلى العراق أو روسيا بشكل منفصل عن شقيقه، في حين نفى ناشطون صحة هذه الأخبار معتبرين أن الفيديو الحديث يرجّح وجود ماهر بجوار أخيه بشار في موسكو، مما يدحض روايات تحدّثت عن تخلّي بشار عن ماهر أثناء الهروب.

وكثير من الشبيحه صدقو تغريداتك ان ماهر الاسد رجع وطلعو لشارع وصارو يعو على قولة السورين😂 — أبو مضيوم ألشمري🇮🇶 (@my1622648717287) June 18, 2025

وتبقى الأسئلة مفتوحة حول توقيت تصوير هذا الفيديو وملابسات وجود ماهر الأسد في موسكو، في وقت يستمر الجدل والنقاش عبر المنصات الافتراضية بشأن مستقبل أسرة الأسد ومصير أبرز رموزها بعد التغييرات الكبيرة التي شهدتها الساحة السورية مؤخراً.