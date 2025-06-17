3 دول أوروبية تحض إيران على التفاوض "دون شروط مسبقة"

حض وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا إيران على "العودة بأسرع ما يمكن، ومن دون شروط مسبقة، إلى طاولة المفاوضات" بشأن برنامجها النووي، حسب ما أفاد به مصدر دبلوماسي فرنسي اليوم الثلاثاء.

وأوضح المصدر أن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ونظيريه البريطاني ديفيد لامي والألماني يوهان فاديبول "دعوا إيران إلى الإحجام عن أي هروب إلى الأمام بما يتعارض مع المصالح الغربية، وأي توسع إقليمي وأي تصعيد نووي" على غرار وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو الخروج من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية أو تخطي نسب التخصيب المسموح بها.

في المقابل، نقل الوزراء الثلاثة إلى إسرائيل رسائل حول "ضرورة عدم استهداف السلطات والبنى التحتية والسكان المدنيين" في ضرباتها على إيران، وفق ما ذكره المصدر الدبلوماسي الفرنسي.

أتى ذلك بعد إجراء وزراء الخارجية الثلاثة مباحثات -مساء أمس الاثنين- مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس.

والدول الثلاث أطراف إلى جانب الصين وروسيا في اتفاق البرنامج النووي الإيراني الذي أبرم عام 2015، والذي انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بصورة أحادية خلال ولايته الأولى.

إيران تدعو للإدانة

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أفادت -ليل الاثنين الثلاثاء- بإجراء اتصال بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي يقود المفاوضات عن بلاده، ونظرائه الفرنسي والبريطاني والألماني وكالاس.

واعتبر عراقجي أن الهجوم الإسرائيلي على إيران "ضربة" للدبلوماسية في وقت كانت فيه إيران وسط مفاوضات بشأن برنامجها النووي مع الولايات المتحدة، ودعا الدول الأوروبية الثلاث إلى رؤية الواقع كما هو وإدانة الهجوم الإسرائيلي.

وبدأت الولايات المتحدة مطلع العام الجاري مفاوضات غير مباشرة مع إيران تعثرت عند مسألة تخصيب اليورانيوم.

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وكان من المقرر عقد جلسة مفاوضات جديدة الأحد الماضي في عمان، ألغيت في نهاية المطاف في ظل الهجوم الذي باشرته إسرائيل على إيران.