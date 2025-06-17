حماس تجري مباحثات في موسكو وإسرائيل: لا تقدم بمفاوضات الصفقة

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن وفدا من الحركة برئاسة موسى أبو مرزوق التقى بمقر الخارجية الروسية في موسكو ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس بوتين للشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضحت الحركة، في بيان، أن الوفد ناقش أمس الاثنين "الجرائم الصهيونية ضد شعبنا ومقدساتنا وعلى وجه الخصوص الإبادة الجماعية في قطاع غزة"، وكذلك "الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف البيان أن بوغدانوف عبّر عن موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، واستعرض الجهود الدبلوماسية التي تبذلها روسيا مع الأطراف المعنية لوقف العدوان على غزة وفتح المعابر.

في غضون ذلك، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي قوله إنه لا يوجد تقدم في مفاوضات الصفقة مع حماس.

بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي دفرين إن القوات الإسرائيلية منتشرة في كافة الميادين والمقرات والجبهات وتواصل ضرب حماس، وأضاف أن الحركة لا تملك إلا الإفراج عن الأسرى وإلقاء السلاح أو سنواصل ضربها واستهدافها.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل، بدعم أميركي، حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة أكثر من 184 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، منهم أطفال.