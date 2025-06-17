هجوم بمئات المسيرات على كييف وشويغو مجددا في بيونغ يانغ

أعلنت أوكرانيا تعرض العاصمة كييف لهجوم روسي ليلي بالمسيرات والصواريخ في وقت وصل فيه مستشار الأمن الرئاسي الروسي سيرغي شويغو إلى بيونغ يانغ للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -اليوم الثلاثاء- إن روسيا أطلقت أكثر من 440 طائرة مسيرة و32 صاروخا لمهاجمة بلاده خلال الليل، وأوضح عبر فيسبوك "عرفت كييف واحدة من أفظع الهجمات" مضيفا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يقوم بذلك فقط لأنه قادر على مواصلة الحرب".

وأضاف زيلينسكي على موقع إكس "تواجه كييف إحدى أفظع الهجمات نحن على تواصل مع كل شركائنا على جميع المستويات الممكنة لضمان الرد بشكل مناسب. الإرهابيون هم من يجب أن يشعروا بالألم وليس الأبرياء".

من جانبه قال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمنكو إن هجوما شنته روسيا خلال الليل على كييف أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 44 آخرين، وذكر الوزير عبر تلغرام أن الهجوم ألحق أضرارا بمبان سكنية ومؤسسات تعليمية ومرافق حيوية للبنية التحتية.

وفي موسكو قال سيرغي سوبيانين رئيس بلدية العاصمة في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء إن وحدات الدفاع الجوي تصدت لطائرتين مسيرتين أوكرانيتين كانتا في طريقها للعاصمة الروسية.

وتبادلت أوكرانيا وروسيا القصف بالمسيرات في الأسابيع الماضية، واستهدفت عشرات الطائرات الأوكرانية المسيرة موسكو والمنطقة المحيطة بها.

شويغو في بيونغ يانغ

في الأثناء ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء -اليوم الثلاثاء- أنه من المتوقع أن يلتقي مستشار الأمن الرئاسي الروسي سيرغي شويغو بالزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون بعد وصوله إلى بيونغ يانغ "بتكليفات خاصة" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأفادت الوكالة بأن شويغو سيجري محادثات مع القيادة الكورية الشمالية حول "تنفيذ الاتفاقيات" التي تم التوصل إليها خلال زيارته في وقت سابق هذا الشهر بموجب معاهدة الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي وقعها الزعيمان العام الماضي.

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ولم تنشر الوكالة تفاصيل عن محادثات شويغو المتوقعة أو ما هي تكليفات بوتين.

وتعد هذه ثالث زيارة لشويغو خلال ما يقرب من 3 أشهر في ظل تطور العلاقات الدبلوماسية والأمنية بين البلدين سريعا خلال العامين الماضيين بما شمل دعما عسكريا قدمته كوريا الشمالية لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وكشف تحقيق أجرته رويترز أن كوريا الشمالية زودت روسيا بملايين من قذائف المدفعية وآلاف الجنود للقتال في أوكرانيا.