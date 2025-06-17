هآرتس: ترميم المباني في بات يام سيستغرق 5 سنوات

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن ترميم الأضرار التي لحقت بمستوطنة بات يام جنوبي تل أبيب نتيجة القصف الإيراني الأخير قد يستغرق نحو 5 سنوات، وسط استمرار أعمال البحث عن مفقودين.

وأشارت الصحيفة إلى أن نحو 80 مبنى تضرروا بفعل الصواريخ، في حين أعلن رئيس البلدية أن 22 مبنى سيتم هدمها بشكل عاجل نظرا لكونها غير صالحة للسكن ومهددة بالانهيار.

وصرح رئيس بلدية بات يام، تسيفيكا بروط، في مقابلة مع قناة "آى24 نيوز" الإسرائيلية أنه تم تشكيل لجنة خاصة لإدارة عملية الترميم، على أن تبدأ عملها يوم الاثنين.

وأكد بروط أن البلدة تواجه تحديا عمرانيا كبيرا يتطلب تخطيطا طويل الأمد لإعادة بناء الأحياء المتضررة.

وكانت صحيفة معاريف قد ذكرت أن 6 مواقع في تل أبيب ومحيطها تعرضت لضربات مباشرة من صواريخ إيرانية، أسفرت عن مقتل 6 أشخاص في بات يام، وفقدان 7 آخرين تحت الأنقاض.

وخلال زيارة لموقع القصف، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل تواجه معركة وجودية"، زاعما أن إيران تُشكل تهديدا وجوديا، خاصة إذا امتلكت أسلحة نووية أو آلاف الصواريخ المماثلة.

وجاءت هذه التطورات عقب هجوم إسرائيلي واسع فجر الجمعة، أطلقت عليها تل أبيب اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت خلالها منشآت نووية وقواعد صواريخ ومواقع عسكرية في إيران، مما أسفر عن اغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين إيرانيين.

وردّت إيران في مساء اليوم نفسه بسلسلة من الضربات الصاروخية والطائرات المسيّرة، مما أدى إلى مقتل نحو 14 شخصا وإصابة أكثر من 345 آخرين، فضلا عن أضرار مادية كبيرة، بحسب وزارة الصحة الإسرائيلية ووسائل إعلام عبرية.