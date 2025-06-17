مجموعة السبع تدعو إلى خفض التصعيد وتؤكد دعمها إسرائيل

دعت مجموعة السبع اليوم الثلاثاء إلى خفض التصعيد الإقليمي، مشددة على أن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها وسط التوترات العسكرية المتصاعدة مع إيران.

وقالت في بيان ختامي بعد انعقاد القمة في كندا "نؤكد أن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها. أكدنا بوضوح أن إيران لن تملك سلاحا نوويا أبدا".

وأضافت "نحن نشدد على أن يؤدي حل الأزمة الإيرانية إلى خفض التصعيد في الشرق الأوسط، بما يشمل وقف إطلاق النار في غزة".

كما وصفت دول مجموعة السبع إيران بأنها "مصدر عدم استقرار الشرق الأوسط"، مؤكدة دعمها أمن إسرائيل.

وذكر البيان أن دول مجموعة السبع ستظل يقظة تجاه التداعيات على أسواق الطاقة العالمية وستكون مستعدة للتنسيق، وسط مخاوف من أن تؤثر التوترات الإسرائيلية الإيرانية على أسعار النفط والغاز.

على صعيد متصل، غادر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قمة مجموعة السبع قبل يوم على انتهائها عائدا إلى واشنطن، في حين تواصل إسرائيل وإيران تبادل القصف الصاروخي لليوم الخامس على التوالي.

وقال مسؤول أميركي إن ترامب لن يوقع بيان قمة السبع الذي يدعو إلى خفض التصعيد بين إسرائيل وإيران.

وأقلعت مروحية ترامب من مكان انعقاد القمة في جبال روكي الكندية لنقله إلى طائرته الرئاسية بعد دعوته سكان العاصمة الإيرانية طهران إلى إخلائها.

وأفادت قناة فوكس نيوز بأن ترامب طلب من مجلس الأمن القومي الاستعداد في غرفة العمليات عقب عودته من قمة مجموعة السبع في كندا.

واجتمع قادة مجموعة السبع من بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، في منتجع كاناناسكيس في جبال روكي الكندية.