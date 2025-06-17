كوريا الشمالية ترسل جنودا إلى كورسك وكييف تتعرض لأعنف هجوم هذا العام

أعلن رئيس مجلس الأمن القومي الروسي سيرغي شويغو اليوم الثلاثاء أن كوريا الشمالية سترسل قوات عسكرية وخبراء متفجرات إلى منطقة كورسك غربي روسيا للمساهمة في إعادة إعمارها، بعد أضرار لحقت بها خلال الحرب في أوكرانيا.

وأجرى شويغو محادثات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون للمرة الثانية في أقل من أسبوعين، حسبما ذكرت وكالات أنباء روسية.

ووفق ما نقلته وكالة "تاس" الروسية، تشمل المساهمة الكورية "فرقة بناء ولواءين عسكريين (5 آلاف عنصر)"، بالإضافة إلى ألف متخصص في إزالة الألغام.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون بين موسكو وبيونغ يانغ بعدما تحوّلت كوريا الشمالية إلى حليف رئيسي لروسيا خلال الحرب، إذ يُعتقد أنها أرسلت آلاف الجنود سابقا لدعم عمليات الكرملين ضد أوكرانيا.

يذكر أن روسيا وكوريا الشمالية وقعتا العام الماضي اتفاقية عسكرية واسعة النطاق تتضمن بندا للدفاع المشترك، في حين تتحدث تقارير استخباراتية غربية عن إمداد كوريا الشمالية روسيا بالسلاح.

مساعدات كندية لكييف

في سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.47 مليار دولار أميركي، تشمل مسيّرات ومروحيات.

جاء ذلك خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لحضور قمة مجموعة السبع، حيث تعهد كارني بفرض عقوبات جديدة على موسكو بهدف فرض "ضغوط قصوى" على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي الأثناء، قُتل 15 شخصا على الأقل وأصيب 156 آخرون في هجمات روسية واسعة النطاق على العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أخرى، وُصفت بأنها الأعنف منذ بداية العام، بحسب مسؤولين أوكرانيين.

وقد دمر صاروخ روسي مبنى سكنيا مكونا من 9 طوابق في كييف، ولا تزال جهود الإنقاذ مستمرة.

وكتب زيلينسكي عبر منصة إكس أن الهجوم تضمن استخدام 440 طائرة مسيّرة و32 صاروخا، مضيفا أن "مثل هذه الهجمات هي إرهاب محض"، ومطالبا برد دولي حازم.

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وأعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية عن إصابة 139 شخصا في كييف وحدها، في حين أعلن عمدة المدينة غدا الأربعاء يوم حداد رسمي.

في المقابل، صعدت روسيا من هجماتها الجوية خلال الأسابيع الأخيرة، وأطلقت في 10 يونيو/حزيران الجاري أكبر هجوم ليلي بالطائرات المسيّرة منذ بداية الحرب باستخدام نحو 500 مسيّرة.

وجاء ذلك بعد هجوم أوكراني بطائرات مسيّرة في العمق الروسي مطلع الشهر، والذي أسفر عن تدمير 40 طائرة عسكرية روسية، منها قاذفات صواريخ كروز تقدر قيمتها بـ7 مليارات دولار، بحسب المخابرات الأوكرانية.