دول عديدة تسارع بإجلاء رعاياها من إيران وإسرائيل

سارعت عدة دول إلى إجلاء مواطنيها من إسرائيل وإيران في ظل التصعيد المتزايد بين البلدين، والذي تضمن ضربات صاروخية متبادلة وارتفاعا في أعداد الضحايا المدنيين.

وأعلنت البرتغال، اليوم الثلاثاء، إغلاق سفارتها في طهران مؤقتا أمام "خطورة الوضع الراهن"، حسبما صرح وزير الخارجية باولو رانغيل في لشبونة.

وأوضح الوزير لوسائل إعلام محلية على هامش نقاش برلماني "سيكون هذا الإغلاق مؤقتا، سيتم الانتقال إلى دولة أخرى لدينا فيها سفارة، وسيُعاد فتح السفارة في أقرب وقت". واتُّخذ القرار عقب إجلاء آخر 7 برتغاليين من إيران الثلاثاء، وفق رانغيل، بعد إجلاء خمسة الأحد.

وفي إسرائيل، تجري عملية إجلاء رعايا برتغاليين استجابة لـ130 طلبا قُدّمت إلى الحكومة البرتغالية، وأوضح رانغيل أن "نسبة كبيرة من تلك الطلبات تتعلق بمواطنين عابرين أو سياح أو عمال لم يتمكنوا من السفر جوا". ويوجد في إسرائيل أيضا "بضعة آلاف" من البرتغاليين ممن "لا يرغبون بالمغادرة" في الوقت الحالي، وفق الوزير.

وقبل أيام، أعلنت متحدثة باسم مطار بن غوريون، المطار الدولي الرئيسي في إسرائيل الواقع قرب تل أبيب، إغلاقه حتى إشعار آخر، في وقت تم فيه نقل جميع الطائرات المدنية التابعة لشركات الملاحة الإسرائيلية إلى قبرص واليونان والولايات المتحدة.

وفي روما، قالت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الثلاثاء، إنها قامت بإجلاء العشرات من مواطنيها من إيران في قوافل تتجه إلى أذربيجان وتركيا أمس الاثنين.

وفي برلين، قالت وزارة الخارجية الألمانية إن ألمانيا تنظم رحلات طيران عارض من العاصمة الأردنية عمان إلى مدينة فرانكفورت غربي البلاد غدا الأربعاء، في ظل إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي بسبب تبادل الصواريخ مع إيران.

وأضافت الوزارة أن على الألمان الراغبين في مغادرة إسرائيل أن ينظموا بأنفسهم وسائل نقلهم إلى الأردن، مشيرة إلى أن المغادرة عبر مصر ممكنة أيضا.

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وفي وارسو، أعلنت نائبة وزير الخارجية البولندية هنريكا موسيكا-دينديس عن إطلاق خطة لإجلاء المواطنين البولنديين من إسرائيل، وسينتقل موكب بري إلى الأردن المجاور، حيث سيتم نقل من تم إجلاؤهم جوا إلى بولندا.

وقد سجل حوالي 200 شخص أنفسهم للمشاركة في العملية، ولا توجد في الوقت الحالي خطط لإجلاء المواطنين البولنديين من باقي أنحاء الشرق الأوسط.

كما بدأت سلوفاكيا في نقل المواطنين السلوفاكيين ومواطنين آخرين من الاتحاد الأوروبي جوا من إسرائيل عبر الأردن وقبرص، وأعلنت وزارة الخارجية في براتيسلافا أن أول رحلة إلى العاصمة السلوفاكية نقلت 73 شخصا، بينهم 30 سلوفاكيا و43 مواطنا من دول الاتحاد الأوروبي.

وفي موسكو، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين، اليوم الثلاثاء، إن السفارة الروسية في طهران تعمل "على مدار الساعة" لضمان إمكانية مغادرة المواطنين الروسي إيران عبر نقطة تفتيش على الحدود مع أذربيجان.

وقال بيسكوف خلال مؤتمره الصحفي اليومي إن "كل المواطنين الروس الموجودين في طهران وتواصلوا مع السفارة، يتم توفير إمكانية الإخلاء لهم جميعا".

وذكرت مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا في وقت سابق، عبر تليغرام، أن مجموعة من 86 شخصا تم إجلاؤهم إلى أذربيجان يوم السبت، وتم تنظيم عبور حدودي يوم الأحد لـ238 روسيا آخرين، من بينهم عائلات دبلوماسيين.

كما نصحت الصين، التي تربطها أيضا علاقات اقتصادية ودبلوماسية وثيقة بإيران، مواطنيها بمغادرة إسرائيل، وفي بيان صدر عن السفارة الصينية في تل أبيب يوم الثلاثاء، دعت البعثة الدبلوماسية المواطنين الصينيين إلى مغادرة البلاد بأسرع وقت ممكن عبر الحدود البرية، مع التوصية بالعبور إلى الأردن.

وأعلنت السفارة اليابانية في إيران، اليوم الثلاثاء، أنها تدرس إجلاء الرعايا اليابانيين عبر نقلهم بالحافلات إلى دولة مجاورة، وقالت على موقع وزارة الخارجية "ربما يتم ذلك بحلول يوم الخميس 19 يونيو/حزيران".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي للصحفيين إن الحكومة تدرس خيارات مختلفة لإجلاء الرعايا اليابانيين من المناطق المتضررة من الصراع العسكري الدائر بين إسرائيل وإيران.

كما بدأت باكستان عملية إعادة طوعية لمواطنيها من إيران بالحافلات إلى المعابر الحدودية البرية.

وتشن إسرائيل حربا على إيران منذ يوم الجمعة الماضي، حيث استهدفت منشآت نووية ومواقع عسكرية ومدنية واغتالت قادة عسكريين كبارا -بينهم قائد الحرس الثوري ورئيس هيئة الأركان- وعلماء نوويين بارزين، وردّت إيران بسلسلة من الهجمات الصاروخية التي خلفت دمارا غير مسبوق في عدة مدن إسرائيلية.