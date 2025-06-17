ترامب: على الجميع إخلاء العاصمة الإيرانية طهران فورا

حث الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجميع على إخلاء العاصمة الإيرانية طهران فورا، وجدد القول إنه كان ينبغي على إيران توقيع اتفاق نووي مع الولايات المتحدة.

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال "لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي.. كررت ذلك مرارا! وعلى الجميع إخلاء طهران فورا!".

وأضاف "كان يجب على إيران توقيع الاتفاق عندما طلبت منها التوقيع. يا لها من خسارة وإهدار للأرواح البشرية".

ولم يقدم ترامب أي تفاصيل حول سبب دعوته لإخلاء العاصمة الإيرانية التي يعيش فيها حوالى عشرة ملايين شخص.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أصدرت القوات الإسرائيلية تحذيرا بالإخلاء شمل ما يصل إلى 330 ألف شخص في جزء من وسط طهران، ويشمل هذا الجزء مقر التلفزيون الحكومي الإيراني ومقر الشرطة بالإضافة إلى 3 مستشفيات كبرى، أحدها تابع للحرس الثوري الإيراني.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن منشور ترامب إخلاء طهران الفوري يعكس إلحاحه على عودة إيران إلى المفاوضات.

وأوضح المسؤول أن ترامب كان يتلقى إحاطات منتظمة حول إيران طوال اليوم خلال وجوده في كندا لحضور قمة مجموعة السبع.

وفي وقت سابق، عبر ترامب عن ثقته في أن إيران ستوقّع في نهاية المطاف اتفاقا بشأن برنامجها النووي، محذّرا أن الولايات المتحدة "ستفعل شيئا ما" بمجرد مغادرته قمة مجموعة السبع.

وقال ترامب للصحافيين أثناء لقائه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في القمة "أعتقد أنه من الغباء من جانب إيران عدم التوقيع"، مضيفا "إيران موجودة في الواقع على طاولة المفاوضات، تريد التوصل إلى اتفاق، وبمجرد مغادرتي هنا سنفعل شيئا ما".

ورفض الرئيس الأميركي تقديم تفاصيل أخرى، علما أنه سيغادر كندا في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

ورفض ترامب التعليق على ما إذا كانت الولايات المتحدة ستعرض دعما عسكريا لإسرائيل لتدمير البرنامج النووي الإيراني، لكنه قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة لم تشارك في الهجوم الإسرائيلي مشيدا في الوقت نفسه بالضربات وتباهى باستخدام إسرائيل أسلحة أميركية.