قطر تحذر من تداعيات الهجوم الإسرائيلي على إيران

حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري من الاستهداف الإسرائيلي غير المحسوب لمنشآت الطاقة في إيران، وشدد على دعم المفاوضات بين واشنطن وطهران، في حين أكد على تواصل الجهود بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف -خلال مؤتمر صحفي بالدوحة- أن الخطوة الإسرائيلية غير محسوبة وستكون لها تداعيات على أسعار النفط، مشيرا إلى أن الأمن الإقليمي لا يتحمل مزيدا من الأزمات والتصعيد.

وقال المتحدث إن دول المنطقة كانت منخرطة في دعم جهود التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى أن دولة قطر تعمل مع الأطراف الإقليمية والدولية لعودة التفاوض ووقف التصعيد.

وندد المتحدث باسم الخارجية القطرية باستهداف حقل بارس للغاز في جزئه الإيراني، وقال إنها خطوة غير محسوبة، محذرا من تداعيات استهداف منشآت الطاقة في المنطقة.

وأضاف أن هجمات إسرائيل على منشآت الطاقة تصرف غير مسؤول ولا يأخذ سلامة العاملين ولا المنطقة في الاعتبار.

وأوضح أن إمدادات الغاز القطرية تسير بشكل طبيعي، ومنشآت الطاقة القطرية آمنة، وهناك خطط طوارئ لكل الاحتمالات.

جهود وقف النار بغزة

وبشأن استمرار الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، عبر متحدث الخارجية عن حرص دولة قطر على وقف العدوان الإسرائيلي في أسرع وقت ممكن، وقال إن الجهود مستمرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأضاف أن الوضع الإنساني في غزة يستمر في التدهور، كما أعرب عن قلقه إزاء الاستهداف الممنهج لطالبي المساعدات في غزة.

وحث المجتمع الدولي على الضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات لقطاع غزة، مشيرا إلى أنه لا حل للوضع الإنساني في غزة إلا الدخول غير المشروط للمساعدات.