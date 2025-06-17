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عاجل | المتحدث باسم الخارجية القطرية: نحذر من الاستهداف غير المحسوب لمنشآت الطاقة في إيران

17/6/2025

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

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