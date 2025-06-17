عمليات جديدة للمقاومة بغزة والاحتلال يقر بمقتل وإصابة جنود

أعلنت المقاومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء عن عمليتين جديدتين جنوبي قطاع غزة نفذتهما أمس الاثنين ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي أقر بمقتل جندي وإصابة آخرين.

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها دمرت أمس الاثنين في عملية مشتركة مع مع سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، ناقلتي جند بعبوتي شواظ في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وكشفت القسام عن عملية ثانية أمس الاثنين أيضا تمثلت في تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة لجيش الاحتلال وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح شرق عبسان الكبيرة أيضا.

من جهتها، أكدت سرايا القدس تدمير ناقلتي جند في منطقة عبسان الكبيرة بالاشتراك مع القسام، وأضافت "مجاهدونا أكدوا اشتعال النيران في الآليات الصهيونية وهبوط مروحيات لإجلاء القتلى والمصابين".

وفيما بدا على علاقة بالعمليات التي كشفت عنها حماس وسرايا القدس اليوم، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في وقت سابق اليوم الثلاثاء إن مقاتلين من حماس فجروا عبوة ناسفة بناقلة جند من طراز "نمر"، مما أدى إلى مقتل جندي وإصابة آخرين.

وكان جيش الاحتلال قد أصدر تعليقا على العملية ذاتها أعلن فيه مقتل الجندي من لواء غولاني وإصابة 4 آخرين -بينهم ضابط بجروح خطيرة- في معارك جنوب القطاع.

من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري قوله إن تفجير العبوة الناسفة بناقلة الجند أدى إلى مقتل جندي وإصابة 9 آخرين.

مقتل ضابط بكمين

وأمس الاثنين، أعلن جيش الاحتلال مقتل ضابط برتبة نقيب وإصابة عدد من الجنود في تفجير استهدفهم شرق خان يونس وتبنته القسام.

وفي السياق، قالت سرايا القدس إنها استهدفت قوة صهيونية -بمنزل في منطقة السطر الغربي شمال خان يونس- في كمين محكم ومركب بصواريخ 107. وأضافت "نفذنا بالتزامن قصفا بالهاون، ورصدنا هبوط طائرة مروحية في الموقع المستهدف لإجلاء القتلى والجرحى".

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بدوره، أعلن جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، أن الضابط القتيل هو أحد عناصره وقادته، ليكون القتيل رقم 11 في صفوف الجهاز الأمني منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

وقال الشاباك إن الضابط القتيل يدعى تال موفشوفيتش، وكان يشغل منصب نائب قائد سرية في كتيبة الهندسة 7086 التابعة للواء غولاني، وقياديا في الشاباك.

وبذلك، ارتفعت الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 869 ضابطا وجنديا، بينهم 426 قُتلوا منذ بدء الاجتياح البري للقطاع في الـ27 من الشهر ذاته.

وبلغت حصيلة المصابين 5971 ضابطا وجنديا، ضمنهم 2719 منذ الاجتياح البري للقطاع، وفقا لبيانات جيش الاحتلال الرسمية.