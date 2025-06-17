صواريخ باتجاه تل أبيب وشمال إسرائيل والحرس الثوري يهدد بالمزيد

أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض دفعة ثانية من الصواريخ أطلقت من إيران خلال هذه الليلة، وقد سمع دوي انفجارات في تل أبيب ومناطق شمال إسرائيل. ومن جانبه أكد الحرس الثوري الإيراني أن إسرائيل لن تنعم بالهدوء والاستقرار.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية بسماع أصوات انفجارات في تل أبيب ومنطقة وسط إسرائيل، وقال الجيش إنه اعترض عددا من المُسيرات التي أطلقت نحو إسرائيل.

وتحدثت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن اندلاع حريق في موقع سقط فيه صاروخ إيراني جنوب إسرائيل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن صواريخ إيرانية سقطت في مناطق مفتوحة، وإن عددا من الإسرائيليين أصيبوا خلال الفرار للملاجئ.

وشمالا، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في حيفا ونهاريا.

وتفرض الرقابة العسكرية الإسرائيلية تعتيما صارما على الخسائر الناجمة عن سقوط الصواريخ الإيرانية، وتحظر نشر مواقع سقوطها بدون تصريح.

وذكرت مواقع إسرائيلية أن الأجهزة الأمنية تتوقع مزيدا من الهجمات الإيرانية خلال الساعات المقبلة.

ومن جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ الموجة التاسعة من عملية "الوعد الصادق-3" قائلا إن إسرائيل "لن تنعم بالهدوء والاستقرار".

وقال التلفزيون الإيراني إن الحرس الثوري قصف بالصواريخ والمُسيرات مواقع إنتاج وقود الطائرات المقاتلة وإمدادات الطاقة الإسرائيلية.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية عن الحرس الثوري أنه قصف بصواريخ باليستية القاعدة التي استهدفت مقر التلفزيون الإيراني في وقت سابق أمس.

قصف إسرائيلي

في المقابل، أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بسماع دوي عدة انفجارات وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في حي بيروزي شرقي العاصمة طهران.

كما تم تفعيل الدفاعات الجوية في قزوين (شمال غرب البلاد) والأهواز (جنوب غرب).

وتحدثت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن هجمات إسرائيلية على مدينة الأهواز ومنشأة نطنز.

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وقالت وكالة تسنيم الإيرانية إن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في سماء العاصمة طهران.

وفي تطور غير مسبوق، أصدرت إسرائيل إنذارا بإخلاء المنطقة الثالثة في طهران وقصفت مقر الإذاعة والتلفزيون، في حين توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي قائلا إن ذلك ينهي الصراع.

وفجر الجمعة، أطلقت إسرائيل هجوما واسعا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، مما خلف إجمالا 224 قتيلا و1277 جريحا، وفق التلفزيون الإيراني.

ومساء اليوم ذاته، بدأت إيران الرد بهجمات صاروخية باليستية ومسيّرات، خلفت أيضا أضرارا مادية كبيرة و24 قتيلا و592 مصابا، وفق مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي.