سرايا القدس تبث مشاهد لتفجير دبابة ميركافا إسرائيلية ببيت حانون

بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الثلاثاء مشاهد من تفجير دبابة ميركافا إسرائيلية بـ"عبوة برميلية شديدة الانفجار" غربي بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد عملية تجهيز العبوة البرميلية وزراعتها في الطريق المتوقع لعبور آليات تابعة لجيش الاحتلال، وبعدها رصد الدبابة وهي تقترب، ثم تمت عملية التفجير وظهور احتراق كامل للدبابة.

وكتبت السرايا على شاشة المقطع فيما مشاهد احتراق الدبابة مستمرة "تدمير كامل الآلية واحتراقها بمن فيها".

وفي نهاية المشاهد تحدّث أحد مقاتلي سرايا القدس دون إظهار ملامحه، والذي قال "لن نتزحزح عن أماكننا ولن نخرج منها، دخلوا علينا بالروبوتات وفجروا كل المناطق وما زلنا موجودين".

وتابع "نحن هنا أعددنا العدة، ونصبنا العبوات بعد تفجير الروبوتات، وفجرنا الآليات واشتبكنا مع جنودهم، ونحن ننتظرهم ولن نتراجع عن القتال لأنه في سبيل الله".

وفي وقت سابق، قالت سرايا القدس إنها استهدفت قوة صهيونية -بمنزل في منطقة السطر الغربي شمال خان يونس- في كمين محكم ومركب بصواريخ 107.

وأضافت "نفذنا بالتزامن قصفا بالهاون، ورصدنا هبوط طائرة مروحية في الموقع المستهدف لإجلاء القتلى والجرحى".

ودأبت فصائل المقاومة في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال.

كما دأبت على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها، إضافة إلى قصف مدن ومستوطنات إسرائيلية بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.