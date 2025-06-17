تعرف على أهمية منشأة فوردو وتحصينها وإمكانية استهدافها

تعوّل إسرائيل كثيرا على دخول الولايات المتحدة الأميركية في الحرب التي تشنها على إيران، لأنها عاجزة عن استهداف منشأة فوردو الواقعة جنوب طهران والشديدة التحصين.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– والمؤسسة العسكرية الإسرائيلية يعتقدان أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يدخل الحرب قريبا لقصف منشأة فوردو.

وتوضح الخريطة التفاعلية التي عرضتها قناة الجزيرة أن منشأة فوردو هي الأكثر تحصينا من بين المنشآت النووية الإيرانية، وتوجد بها أجهزة التخصيب وأجهزة الطرد المركزي، وقد بنيت تحت الجبال، مما يصعّب استهدافها بالقنابل التقليدية، بل يلزم استخدام قنابل تستطيع اختراق الأعماق، ولذلك يكثر الحديث الآن عن استخدام القنبلة "جي بي يو 57" التي لا تمتلكها سوى الولايات المتحدة الأميركية.

وكانت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أوردت تقريرا عن منشأة فوردو، قالت فيه إن المنشأة مخبأة تحت صخور صلبة ومغطاة بخرسانة مسلحة تجعلها بعيدة عن مرمى نيران أي من الأسلحة الإسرائيلية المعروفة للعامة.

وفي شرحه لأهمية منشأة فوردو على الخريطة التفاعلية، يقول محمود الكن إن طائرة "بي ـ 52" الأميركية، وهي قاذفة إستراتيجية كبيرة قادرة على حمل الذخائر والتوجيه من الجو إلى الأرض، تحمل أشكالا مختلفة من القنابل واستطاعت سابقا حمل "جي بي يو 57" لأغراض التجارب، لكنها ليست مؤهلة للقيام بالعمليات التشغيلية لقذيفة "جي بي يو 57".

كما أن "بي ـ 52″، وهي طائرة شبحية، ليست قادرة على فرض التفوق الجوي وعلى المناورة والتخفي من الرادارات، ولذلك هي بحاجة لوجود طائرات أخرى للحماية، ويؤكد الكن أن هذه الطائرات دائما ما ترافقها طائرات "إف 15" لتأمين التفوق الجوي.

ومن جهة أخرى، يذكّر الكن عبر الخريطة التفاعلية بأن المنشآت النووية الإيرانية هي مجموعة متكاملة ومترابطة مع بعضها بعضا، وذلك يعني أنه لا يوجد مفاعل نووي واحد يقوم بكل العمليات.