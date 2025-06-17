المركز القطري للصحافة يدين قصف مبنى الإذاعة والتلفزيون بطهران

أدان المركز القطري للصحافة بأشد العبارات قصف إسرائيل مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون في طهران بالصواريخ، مما تسبب في انقطاع البث المباشر ومقتل وإصابة عدد من موظفي الإذاعة والتلفزيون الإيراني، في تحدٍ سافر لكل القوانين والأعراف الدولية.

وأكد المركز أن استهداف مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون في طهران يأتي في سياق نهج إسرائيلي ظهر جليًا منذ العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى الآن، بقصف مباني الإذاعة والتلفزيون، ومكاتب وكالات الأنباء والصحف، واغتيال الصحفيين بقصف مواقع تمركزهم وأماكن إقامتهم وعلاجهم.

وأضاف بيان المركز أن إسرائيل "تواصل الآن تلك الهمجية باستهداف مبنى الإذاعة والتلفزيون الإيراني، في محاولة لطمس الحقيقة، ومنع توثيق وبث صور ومقاطع فيديو لتداعيات العدوان، وفرض الرواية الإسرائيلية فقط على العالم".

وقصفت إسرائيل مبنى الإذاعة والتلفزيون الرسمي في طهران، أمس الاثنين، خلال بث مباشر، حيث فوجئت مذيعة القناة الإخبارية بصوت الانفجارات وسقوط حطام داخل الأستوديو.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بإصابة عدد من موظفي التلفزيون جراء الاستهداف الإسرائيلي.