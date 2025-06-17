السفارة الأميركية تعلن عدم القدرة على إجلاء رعاياها من إسرائيل

أعلنت السفارة الأميركية في إسرائيل اليوم الثلاثاء أنها غير قادرة على إجلاء مواطنيها، في حين نصحت الصين رعاياها بمغادرة البلاد، وأجلت روسيا مواطنيها من إيران، في ظل تصاعد التوتر العسكري بين طهران وتل أبيب.

وقالت سفارة الولايات المتحدة في القدس الغربية لوكالة رويترز إنها ستغلق اليوم، مشددة على أنها ليست في وضع يسمح لها في الوقت الحالي بإجلاء الأميركيين أو مساعدتهم مباشرة في مغادرة إسرائيل.

وكانت السفارة الأميركية لدى إسرائيل أعلنت أمس الاثنين حدوث بعض الأضرار الطفيفة نتيجة سقوط صاروخ إيراني بالقرب من فرع السفارة في تل أبيب، مؤكدا عدم وقوع إصابات في صفوف الموظفين الأميركيين.

بدورها، نصحت السفارة الصينية في إسرائيل مواطنيها بمغادرة إسرائيل عبر المعابر الحدودية البرية في أسرع وقت ممكن نظرا لتدهور الوضع الأمني واستمرار إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي.

وأوصت السفارة المواطنين الصينيين بالمغادرة عبر المعبر البري باتجاه الأردن.

إجلاء روسيين

من جانبها، أجلت روسيا مواطنيها من إيران مع تصاعد التوترات بين تل أبيب وطهران.

وأعلنت مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا أن مجموعة مكونة من 86 شخصا أجلوا إلى أذربيجان يوم السبت الماضي.

وأول أمس الأحد، تم تنظيم عبور حدودي لمجموعة أخرى تضم 238 روسيا، من بينهم عائلات دبلوماسيين.

وفجر يوم الجمعة الماضي، أطلقت إسرائيل بدعم أميركي ضمني هجوما واسعا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، مما خلف إجمالا 224 قتيلا و1277 جريحا، وفق التلفزيون الإيراني.

ومساء اليوم ذاته، بدأت إيران الرد بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، وخلفت حتى ظهر أمس الاثنين نحو 24 قتيلا ومئات المصابين، إضافة إلى ضرار مادية كبيرة، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية وإعلام إسرائيلي.