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الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو نفذ الليلة الماضية غارات واسعة النطاق على أهداف عسكرية غرب إيران

17/6/2025-|آخر تحديث: 08:15 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

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