إيران تستهدف تل أبيب بدفعة صاروخية جديدة

قال الجيش الإسرائيلي -اليوم الثلاثاء- إنه رصد هجوما صاروخيا إيرانيا على إسرائيل، مشيرا إلى أن أنظمته الدفاعية تعمل على اعتراض التهديد.

في الأثناء، أفادت وكالة أنباء فارس بإطلاق دفعة من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن الدفعة الصاروخية الإيرانية تراوحت بين 20 و 30 صاروخا.

من جهتها قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن الإنذارات الأولية تركز على منطقتي حيفا وبئر السبع، وأضافت أن صفارات الإنذار تدوي في وسط وشمال إسرائيل وتل أبيب الكبرى والقدس.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بسقوط صاروخ إيراني بشكل مباشر على مبنى بمنطقة تل أبيب الكبرى، وأوضحت صحيفة يسرائيل هيوم أن الصاروخ الإيراني أصاب بشكل مباشر مبنى مؤلف من 8 طوابق في مدينة هرتسيليا شمال تل أبيب.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وقوع دوي انفجارات قوية في مناطق شرق تل أبيب ومستوطنات غرب رام الله.

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بسقوط 5 مصابين في الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير.

استهداف مواقع إيرانية

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قام بتصفية رئيس أركان الحرب الجديد القائد العسكري الأعلى في النظام الإيراني.

كما أعلن أن سلاح الجو نفذ الليلة الماضية غارات واسعة النطاق على أهداف عسكرية غرب إيران.

وأضاف أنه استهدف خلال الغارات عشرات البنى التحتية لمواقع تخزين وإطلاق صواريخ أرض-أرض ومنصات إطلاق صواريخ ومواقع تخزين مسيرات.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض وإسقاط المسيرة التي رصدت في منطقة جنوب الجولان صباح اليوم، بعد ان دوت صفارات الإنذار في المنطقة.

وأفاد موقع نور نيوز الإيراني بدوي انفجارين في مدينة تبريز شمال غربي إيران.

وأعلن مسؤول الشؤون الأمنية في محافظة لرستان الإيرانية عن رصد وتدمير 3 مسيرات إسرائيلية بنجاح في المحافظة.

وفجر الجمعة، أطلقت إسرائيل هجوما واسعا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، مما خلف إجمالا 224 قتيلا و1277 جريحا، وفق التلفزيون الإيراني.

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ومساء اليوم ذاته، بدأت إيران الرد بهجمات صاروخية باليستية ومسيّرات، خلفت أيضا أضرارا مادية كبيرة و24 قتيلا و592 مصابا، وفق مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي.