تصادم سفينتين في خليج عُمان وسط تزايد التشويش الإلكتروني

قال خفر السواحل الإماراتي اليوم الثلاثاء إنه أجلى 24 شخصا من ناقلة النفط أدالين بعد تصادم سفينتين في خليج عُمان قرب مضيق هرمز.

وأوضح البيان أن الإجلاء جاء إثر حادث تصادم بين سفينتين (إحداهما ناقلة نفط، في حين لم يوضح طبيعة الأخرى) في خليج عُمان.

وأضاف أنه تم إخلاء طاقم السفينة (ناقلة النفط) من موقع الحادث الواقع على بعد 24 ميلا بحريا من سواحل الدولة إلى ميناء خورفكان، في حين لم يوضح مصير السفينة الثانية.

من جهتها، أعلنت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري في وقت سابق وقوع حادث على بعد 22 ميلا بحريا إلى الشرق من خورفكان في الإمارات، وأكدت أن سبب الحادث لا يتعلق بالوضع الأمني.

وقالت مصادر ملاحية لرويترز إن سفينة اصطدمت بسفينتين أخريين.

ووقع الحادث في وقت تتصاعد فيه التوترات بين إسرائيل وإيران، إذ يتبادل الجانبان الهجمات لليوم الخامس في أعقاب غارات واسعة النطاق شنتها إسرائيل يوم الجمعة الماضي بهدف منع طهران من تطوير سلاح نووي.

تشويش وبيانات

وقالت مصادر بحرية لرويترز إن التشويش الإلكتروني على أنظمة الملاحة للسفن التجارية تزايد في الأيام القليلة الماضية بمضيق هرمز ومنطقة الخليج، مما يؤثر على السفن التي تمر عبر المنطقة.

ويقع مضيق هرمز بين سلطنة عمان وإيران، ويربط بين الخليج الواقع شمالا بخليج عُمان وبحر العرب جنوبا، ويمر نحو خُمس إجمالي استهلاك النفط العالمي عبر المضيق.

ووفقا لبيانات من شركة معلومات الملاحة البحرية (فورتيكسا) تدفق نحو 17.8 مليونا إلى 20.8 مليون برميل من النفط الخام والمكثفات والوقود عبر المضيق يوميا في الفترة من بداية عام 2022 حتى الشهر الماضي.

وذكر الحرس الوطني الإماراتي في منشور على منصة إكس "تم إخلاء طاقم السفينة من موقع الحادث الذي يبعد 24 ميلا بحريا عن سواحل الدولة إلى ميناء خورفكان، وذلك عن طريق زوارق البحث والإنقاذ".

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ولم تتلق رويترز بعد ردا على طلب للتعليق من وزارة الخارجية الإماراتية أو محطة حاويات خورفكان.