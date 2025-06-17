إيران تتعرض لهجوم إلكتروني وانقطاع للإنترنت بعدة محافظات

نقلت وسائل إعلام إيرانية عن قيادة الأمن الإلكتروني في البلاد قولها، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل شنت "حربا إلكترونية ضخمة" على البنية التحتية الرقمية لإيران، لكنها أضافت أنه تم صد عدد كبير من الهجمات بنجاح.

كما تحدثت تقارير إعلامية عن انقطاع واسع في الإنترنت بعدة محافظات إيرانية.

وشل هجوم إلكتروني الثلاثاء بنك سبه -أحد المصارف المملوكة للدولة الإيرانية- على ما ذكرت وكالة فارس للأنباء، في حين تدور مواجهة عسكرية متصاعدة بين إيران وإسرائيل.

وذكرت وكالة فارس "استهدف هجوم إلكتروني البنية التحتية لبنك سبه ما أدى إلى اضطرابات في خدمات المؤسسة عبر الإنترنت"، مضيفة أن حل المشكلة متوقع في الساعات المقبلة.

وزعمت مجموعة قرصنة إلكترونية مناهضة للحكومة الإيرانية في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، أنها دمرت بيانات البنك.

وترتبط المجموعة بعلاقات محتملة مع إسرائيل ولديها تاريخ من الهجمات الإلكترونية المدمرة على إيران.

وجاء في رسالة منشورة على الإنترنت أن المجموعة المعروفة باسم (جونجيشكي داراندي) أو العصفور المفترس، قامت باختراق البنك الذي اتهمته بالمساعدة في تمويل الجيش الإيراني.

ويأتي الاختراق وسط تصاعد الأعمال القتالية بين إسرائيل وإيران، بعد أن هاجمت إسرائيل عدة أهداف عسكرية ونووية في إيران الأسبوع الماضي، وتبادل الجانبان عدة هجمات صاروخية في الأيام التالية.