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إسرائيل تقصف طهران وأصفهان ونهاوند وإيران تعلن إسقاط 28 هدفا

This handout picture released by the Iranian Red Crescent on June 17, 2025 shows members of their rescue teams searching the debris inside a buidling in Tehran, targeted by Israeli strikes.
فرق الإنقاذ في موقع قصفه سلاح الجو الإسرائيلي في طهران (الفرنسية/الهلال الأحمر الإيراني)
17/6/2025

شنت إسرائيل هجمات جديدة في اليوم الخامس من حربها على إيران، حيث قصفت مواقع في طهران وأصفهان ونهاوند وتبريز، وأعلنت تدمير عشرات من بطاريات الدفاع الجوي، بينما أعلن الجيش الإيراني إسقاط 28 هدفا خلال 24 ساعة.

وسُمع دوي الانفجارات في عدة مناطق بالعاصمة الإيرانية، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه يهاجم مقرات الحرس الثوري ومن بينها فيلق القدس التابع للحرس.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الغارات الجديدة شملت مواقع في أصفهان ونهاوند وتبريز، وأفادت بوقوع قتلى وجرحى.

وأعلنت محافظة أصفهان مقتل 3 أشخاص في قصف لنقطة تفتيش بمدينة كاشان.

"قدرات إيرانية كبيرة"

في غضون ذلك، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو يقصف منظومات دفاع جوي في غرب إيران.

وأقر المتحدث بأن "النظام الإيراني لا يزال يتمتع بقدرات كبيرة تسمح له بإلحاق الأضرار بنا"، مؤكدا أن هناك "عددا كبيرا من الأهداف التي علينا أن نضربها في إيران".

وفي وقت سابق اليوم قال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو دمر أكثر من 70 بطارية صواريخ للدفاع الجوي الإيراني منذ بدء الحرب.

"لن ننجر لحرب طويلة"

ونقلت صحيفة هآرتس عن مصادر بالجيش قولها إن إسرائيل ستنهي بنك أهدافها في إيران الأسبوع المقبل، وقد تحتاج أسبوعا إضافيا لتحقيق أهداف الحرب، "لكننا لن ننجر إلى حرب طويلة".

وتشن إسرائيل حربا على إيران منذ الجمعة الماضية، حيث استهدفت منشآت نووية ومواقع عسكرية ومدنية واغتالت قادة عسكريين كبارا -بينهم قائد الحرس الثوري ورئيس هيئة الأركان- وعلماء نوويين بارزين، وردّت إيران بسلسلة من الهجمات الصاروخية التي خلفت دمارا غير مسبوق في عدة مدن إسرائيلية.

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دفاعات إيران

في المقابل، أعلن الجيش الإيراني أن منظومات الدفاع الجوي رصدت ودمرت خلال الـ24 ساعة الماضية 28 هدفا معاديا.

كما نقلت وكالة مهر عن الجيش قوله إنه أسقط طائرة تجسس من نوع هيرميس.

في تلك الأثناء، بث التلفزيون الإيراني كلمة لرئيس هيئة الأركان عبد الرحيم موسوي أكد فيها أن "مقتل مواطنينا وعلمائنا وقادة قواتنا المسلحة سيزيد عزمنا على معاقبة الصهاينة".

وأضاف "شعبنا لم يخضع يوما لأي عدوان وسيحاسب الكيان الصهيوني على أفعاله الإجرامية".

وتم تعيين موسوي رئيسا للأركان قبل أيام ليحل محل محمد حسين باقري الذي اغتالته إسرائيل في الضربة الأولى يوم الجمعة.

من ناحية أخرى، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو تمكن، أمس الاثنين، من تصفية من وصفه برئيس الأركان الإيراني علي شادماني، في إشارة إلى قائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي للحرس الثوري. وكان شادماني قد حل محل غلام علي رشيد الذي اغتالته إسرائيل يوم الجمعة .

المصدر: الجزيرة + وكالات + الصحافة الإيرانية

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