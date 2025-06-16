11 مليار دولار خسائر دولة غانا من تهريب الذهب في 5 سنوات

أفاد تقرير صادر عن منظمة "سويس إيد" غير الربحية بأن دولة غانا تخسر عائدات تقدّر بمليارات الدولارات بسبب عمليات تهريب الذهب من مناجم التعدين الحرفي المزدهر في البلاد.

ووفقا للتقرير، فقد تم توثيق فجوة تجارية مذهلة بلغت 229 طنا متريا، وهو ما يعادل نحو 11.4 مليار دولار، وذلك في 5 سنوات فقط.

وقال أولف لاسينغ، رئيس برنامج الساحل في مؤسسة "كونراد أديناور" الألمانية والخبير في تحليل حركات التمرد وعمليات التعدين اليدوية في المنطقة، إن هذا الرقم مجرّد غيض من فيض لكنه يسلط الضوء على الطرق غير الشفافة التي يهرّب بها الذهب الأفريقي.

وقال تقرير "سويس إيد" إن ذهب غنا يهرّب إلى دولة توغو، ويمر عبر بوركينافاسو ومالي، لينتهي به المطاف إلى خارج القارة.

ووفقا لتصريحات مسؤول كبير في لجنة تنظيم المعادن في غانا، فإن المعلومات الواردة في التقرير حقيقة معروفة تشكل وصمة عار وخزي.

وتصنّف غانا في طليعة الدول المصدّرة للذهب في منطقة غرب أفريقيا، إذ حقّقت في العام الماضي إيرادات مالية تجاوزت 11 مليار دولار.

ووفقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة في مايو/أيار الماضي، فإن عمليات التعدين غير الرسمية باتت تستخدم قناة لتمويل الجريمة المنظمة والنزاعات المسلحة، رغم أنها توفر سبلا للعيش لنحو 10 ملايين شخص في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وقال برايت سيمونز، الباحث في مركز إيماني للسياسيات والتعليم في أكرا، إن وتيرة الإصلاحات في مجال إدارة الذهب لا تزال بطيئة رغم أن الحكومة الحالية تحاول معالجة بعض إشكالات الحوكمة التي يعاني منها القطاع منذ فترات زمنية متراكمة.