تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية في طهران ومدن أخرى وملايين الإسرائيليين في الملاجئ

فعّلت القوات الإيرانية أنظمة الدفاع الجوي في عدد من المدن، منها العاصمة طهران ومشهد وكرج وبندر أنزلي، في ظل تصاعد الهجمات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مواقع داخل إيران، وفق ما أفادت به وكالات أنباء رسمية، في المقابل جددت الجبهة الداخلية تحذيراتها من هجوم إيراني وشيك، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن ملايين الإسرائيليين في الملاجئ.

وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا) سماع دوي انفجارات وإطلاق نيران الدفاع الجوي شرقي طهران، وكذلك دوي انفجار في مدينة شهريار غربي العاصمة.

من ناحيته، أفاد مراسل الجزيرة، أن الدفاعات الجوية الإيرانية تصدت لأهداف جنوب شرقي العاصمة. كما تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في مدينة مشهد شمال شرقي البلاد، ومدينة كرج غرب طهران.

وأعلنت وكالة "مهر" الإيرانية، أن الدفاع الجوي الإيراني أحبط هجوما إسرائيليا على منطقة بارشين شمالي البلاد، في حين ذكرت وكالة "تسنيم" أن الدفاعات الجوية أسقطت أجساماً وطائرات مسيرة إسرائيلية في سماء بندر أنزلي، ودمرت طائرتين مسيرتين في باقرشهر شمالي إيران.

في السياق ذاته، أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية تمديد إغلاق الأجواء وإلغاء الرحلات حتى الساعة الثانية من ظهر اليوم الاثنين، وسط استمرار التهديدات الجوية.

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من جهته، كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن مقتل 73 امرأة وطفلا في 3 ضربات جوية حديثة استهدفت العاصمة طهران، في مؤشر على تصاعد الخسائر البشرية جراء الهجمات.

وفي تطور أمني، أعلنت الشرطة الإيرانية اعتقال عنصرين تابعين لجهاز الموساد الإسرائيلي في مدينة ري جنوب العاصمة.

حالة طوارئ إسرائيلية

على الجانب الإسرائيلي، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن سلاح الجو يشن حاليا هجمات تستهدف صواريخ كانت معدة للإطلاق نحو إسرائيل، بينما أكد جيش الاحتلال، أن الهجمات تستهدف مواقع صواريخ أرض-أرض وسط إيران.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية استمرار حالة الطوارئ، داعية الإسرائيليين إلى البقاء قرب الملاجئ، وسط تحذيرات من استمرار التهديدات الصاروخية الإيرانية، بحسب ما نقلت عنها صحيفة هآرتس.

وجددت الجبهة الداخلية تحذيراتها من هجوم إيراني وشيك، في حين قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن ملايين الإسرائيليين في الملاجئ.

كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزيرين إسرائيليين، أن حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية قد تستمر شهرا.

ونقلت كذلك عن وزيرة النقل أنهم يدرسون نقل الإسرائيليين العالقين في الخارج بعبّارة من قبرص.