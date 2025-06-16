نتنياهو: إيران تدفعنا نحو شفا حرب نووية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إيران تريد حربا لا نهاية لها وتدفع نحو شفا حرب نووية، مشيرا إلى أنه من مصلحة الولايات المتحدة دعم إسرائيل للقضاء على البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف نتنياهو لشبكة "إيه بي سي" أن "إسقاط النظام في إيران قد يكون نتيجة للعمليات العسكرية"، وامتنع عن التعليق على إمكانية اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وقال "لن أفصل خططنا في العلن لكن سنفعل كل ما يتطلبه الأمر".

وزعم نتنياهو أن إسرائيل في طريقها لتحقيق النصر، قائلا إن "الإيرانيين يحاولون صناعة أسلحة نووية وصواريخ باليستية، ونحن نعمل على منعهم من ذلك".

وأضاف نتنياهو أن هدف إسرائيل القضاء على البرنامج النووي الإيراني "وسنحقق هذه النتيجة ولدينا أهداف أخرى"، لافتا إلى أن "التهديد الصاروخي وجودي"، وأنه مصمم على القيام بإزالته.

وادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي القضاء على نصف المسيّرات الإيرانية ومهاجمة الرادارات المركزية المهمة، مؤكدا استهداف مبنى الإذاعة والتلفزيون الإيراني.

وأكد نتنياهو أن بلاده "تغيّر وجه الشرق الأوسط" بحملة ضرباتها على إيران، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تغييرات جذرية داخل إيران نفسها".

وأضاف نتنياهو "قمنا بتصفية القيادة الأمنية الإيرانية، بمن فيهم 3 رؤساء أركان، وقائد سلاحهم الجوي، وقائدان للاستخبارات". وتابع "نعمل على القضاء عليهم واحدا واحدا".

وقال نتنياهو إنه يتواصل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويقدر المساعدة التي قدمها لإسرائيل، مشيرا إلى أن "العملية في إيران ستحقق الهدف الأكبر، لكنني لن أغفل عن المخطوفين في غزة".

وكان نتنياهو قال أمس الأحد، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأميركية، إن "إسرائيل بدأت الهجوم على إيران لأننا كنا نواجه تهديدا وشيكا.. كنا نواجه تهديدا وجوديا يشمل تسريع صُنع قنابل ذرية وزيادة الترسانة الباليستية".

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وأضاف "حصلنا على معلومات أطلعنا عليها واشنطن أن إيران كانت تعمل سرا لتحويل اليورانيوم لسلاح نووي، وأنها "تنوي تقديمها للحوثيين وغيرهم"، وفق تعبيره.

وادعى نتنياهو أن الضربات الحالية المستمرة على إيران "أرجعت البرنامج النووي الإيراني إلى الوراء كثيرا، قائلا "دمرنا المنشأة النووية الرئيسية في نطنز، ودمرنا مفاعل أصفهان، ومن دونه لا يمكن الوصول إلى سلاح نووي".

وفجر الجمعة، أطلقت إسرائيل هجوما واسعا على إيران، بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، مما خلف إجمالا 224 قتيلا و1277 جريحا.

ومساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد بهجمات صاروخية باليستية وطائرات مسيّرة، بلغ عدد موجاتها 11، وخلفت أيضا أضرارا مادية كبيرة و24 قتيلا و592 مصابا، وفق تقارير إسرائيلية.