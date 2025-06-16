مظاهرات أوروبية تطالب بوضع "خط أحمر" لإسرائيل

تجمع الآلاف في لاهاي الهولندية وبروكسل البلجيكية أمس الأحد احتجاجا على سياسات بلادهم الداعمة لإسرائيل، رافعين شعار "ضعوا خطا أحمر لإسرائيل"، في إشارة إلى ارتكابها إبادة في قطاع غزة من دون رد فعل دولي.

وفي ميدان ماليفيلد بمدينة لاهاي، تجمع آلاف الأشخاص للاحتجاج على دعم بلادهم لإسرائيل.

شارك في تنظيم المظاهرة عدد كبير من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، حيث ارتدى المشاركون ملابس حمراء كرمز لـ"الخط الأحمر" الذي طالبوا هولندا بوضعه أمام إسرائيل.

ودان المتظاهرون الدعم العسكري الذي تقدمه الحكومة الهولندية لإسرائيل، ودعوا إلى وقف فوري لصادرات الأسلحة وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة.

وأشار متحدثون في المظاهرة إلى وفاة مئات الأشخاص في غزة بسبب الجوع منذ مارس/آذار الماضي، واتهموا الحكومة الهولندية بالتزام الصمت تجاه ما تقوم به إسرائيل في القطاع.

وفي بروكسل، تجمع عشرات الآلاف في الشوارع الرئيسة للعاصمة في مظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني.

وارتدى المتظاهرون اللون الأحمر مشاركين نظراءهم في عدد من مدن العالم لرسم "خط أحمر" لإسرائيل، في إشارة رمزية للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

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وقال متظاهرون إنهم غاضبون من قادة بلجيكا الذين لم يتخذوا أي إجراء لوقف الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.

وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 184 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.