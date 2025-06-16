وكالة الطاقة الذرية تفشل في إدانة هجمات إسرائيل على إيران

قال مراسل الجزيرة في فيينا إن مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية فشل في تبني قرار يدين هجمات إسرائيل على منشآت إيران النووية.

وكانت إيران قد طالبت الوكالة بأن تدين خلال اجتماع استثنائي اليوم الاثنين، الضربات الإسرائيلية التي طالت المنشآت النووية الإيرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن "المنشآت النووية السلمية في بلد كان يخضع للمراقبة المستمرّة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تعرّضت لهجوم".

وأضاف في تصريحات قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة "نتوقع من الوكالة ومديرها العام رافائيل غروسي اتخاذ موقف حازم لإدانة هذا العمل".

من جهته، دعا غروسي، إسرائيل وإيران إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، معربا عن أسفه للتأثير الذي قد يحدثه القتال الدائر بينهما على المسار الدبلوماسي مع طهران.

وأوضح غروسي أن "التصعيد العسكري يهدد الأرواح، ويزيد من فرصة حدوث تسرب إشعاعي له عواقب وخيمة على البشر والبيئة، كما يعيق العمل الذي لا غنى عنه للتوصل إلى حل دبلوماسي يضمن على المدى الطويل عدم حصول إيران على سلاح نووي".

وقدم غروسي تحديثا بشأن مجمع نطنز الإيراني لتخصيب اليورانيوم، الذي تعرض لأضرار كبيرة جراء الغارات الإسرائيلية يوم الجمعة الماضي، وقال رغم إن الجزء الواقع تحت الأرض من المنشأة لم يكن هدفا مباشرا للهجوم، فإن المعدات الموجودة فيه ربما تكون قد تعرضت للضرر بسبب

انقطاع التيار الكهربائي.

وشدد على أن التلوث الإشعاعي داخل المنشأة يعد خطيرا، لكن يمكن السيطرة عليه، باستخدام أجهزة الحماية المناسبة للجهاز التنفسي، وتابع أن "مستوى النشاط الإشعاعي خارج موقع نطنز ظل دون تغيير وفي معدلاته الطبيعية، مما يشير إلى عدم وجود تأثير إشعاعي خارجي على السكان أو البيئة نتيجة هذا الحدث".

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وبالإضافة إلى نطنز، تضررت أربعة مواقع نووية أخرى في أصفهان جراء الهجمات، لكن غروسي أشار إلى أنه لم يتم تسجيل أي أضرار في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، أو في محطة بوشهر للطاقة النووية، أو في مفاعل لا يزال قيد الإنشاء حاليا.