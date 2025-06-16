محاكمة إمام أوغلو بتهمة ترهيب المدعي العام في إسطنبول

مثل رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو المسجون منذ أواخر مارس/آذار بتهمة "الفساد"، اليوم الاثنين، أمام محكمة في إسطنبول بعد اتّهامه بمحاولة ترهيب المدعي العام للمدينة.

واقتاد عناصر أمن إمام أوغلو، الخصم الأبرز للرئيس رجب طيب أردوغان، إلى قاعة المحكمة وسط تصفيق مقرّبين منه، حسب ما أفادت وسائل إعلام تركية.

وكان إمام أوغلو قد مثل في أبريل/نيسان الماضي أمام المحكمة نفسها التابعة لسجن سيليفري في إسطنبول، حيث يقبع منذ توقيفه، وذلك في إطار قضية مختلفة عن تلك التي أدّت لاحتجازه.

واتّهم إمام أوغلو الذي شكك علنا في يناير/كانون الثاني الماضي بنزاهة المدعي العام في إسطنبول أكين غورليك، الذي كان سابقا نائب وزير العدل، بالقدح والذم ومحاولة الترهيب.

وحسب الإعلام المحلي، يواجه إمام أوغلو، أحد أبرز وجوه حزب الشعب الجمهوري، أكبر قوى المعارضة التركية، عقوبة سجن قد تصل إلى 7 سنوات و9 أشهر، ويحرم من الترشّح للانتخابات الرئاسية بداعي عدم الأهلية.

وأوقف رئيس بلدية إسطنبول فجر 19 مارس/آذار في منزله بشبهات "فساد" و"إرهاب" ووُضع في السجن الاحتياطي.

وأثار توقيف إمام أوغلو الذي انتُخب رئيسا لكبرى المدن التركية في 2019 وأُعيد انتخابه في 2024، موجة تظاهرات غير مسبوقة في تركيا منذ 2013.