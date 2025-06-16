الحرس الثوري يدعو سكان تل أبيب للإخلاء وإيران تتوعد بضربة كبيرة

أكد الإسعاف الإسرائيلي أن عدد القتلى الإسرائيليين في الهجوم الإيراني الأخير ارتفع إلى 11، والمصابين إلى 287، بينما نقلت وكالة فارس عن مسؤول أمني إيراني كبير أن طهران تستعد لضربة كبيرة جدا للمرة الأولى منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل 3 إسرائيليين باستهداف معامل تكرير البترول بخليج حيفا إثر سقوط صاروخ إيراني.

وفي وقت سابق، قال مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي في بيان إن 24 إسرائيليا قتل، وأصيب نحو 600 آخرين بجروح جراء الضربات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت إسرائيل منذ الجمعة الماضي، ردا على الهجوم الإسرائيلي على إيران، وذلك وفق حصيلة جديدة.

إخلاء تل أبيب

وبالتوازي مع ذلك، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم الاثنين أن الحرس الثوري الإيراني دعا سكان تل أبيب إلى الإخلاء في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد وقت قصير من إصدار إسرائيل تحذيرا بإخلاء منطقة محددة في طهران.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت سابق أنه نفذ موجة جديدة من الهجمات الصاروخية على إسرائيل، وصفها بأنها "الأقوى والأكثر تدميرًا" منذ بدء المواجهة العسكرية بين الطرفين الجمعة الماضي.

وقال إن الهجمات استهدفت منظومات القيادة والسيطرة الإسرائيلية، مؤكدًا استخدام صواريخ فرط صوتية وتقنيات متطورة اخترقت الدفاعات الإسرائيلية.

كما أكد أن الصواريخَ أصابت أهدافَها بنجاح رغم الدعم الأميركي وامتلاك ما وصفه بالعدو تقنياتِ الدفاع الحديثة.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية باستخدام الحرس الثوري في هجومي حيفا وتل أبيب عددا أكبر من الصواريخ فرط الصوتية مقارنة بهجمات سابقة.

كما نقلت وكالة فارس عن مسؤولين أن إيران استخدمت صواريخ من طراز "عماد" و"قادر" و"خيبر شكن" في الهجمات الأخيرة.

الاستعداد لحرب طويلة

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مستشار قائد الحرس الثوري تأكيده استعداد إيران لخوض حرب طويلة وشاملة، مشيرا إلى أن طهران لم تستخدم بعد كامل ترسانتها الصاروخية.

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وأضاف المسؤول الإيراني أن بلاده لا تشعر بالقلق من استمرار الحرب، مشددًا على أن العالم سيشهد خلال الأيام المقبلة ما وصفه بـ"ابتكارات ميدانية" ستكشف عن جانب من قدرات إيران العسكرية.

كما أكد أن القوات المسلحة الإيرانية على أتم الاستعداد لـ"إحباط النظام الصهيوني"، وأن المستقبل القريب سيُظهر مدى القوة والقدرات التي تمتلكها إيران في مختلف المجالات الدفاعية.

دمار هائل

إلى ذلك، ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم نقلا عن شهود عيان أن حجم الدمار هائل في تل أبيب الكبرى. كما قالت صحيفة هآرتس إن بعض الهجمات الإيرانية استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية إضافة إلى بنى تحتية في المدن.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بانهيار مبنى تعرض لإصابة مباشرة بصاروخ إيراني في منطقة تل أبيب، وقالت إن 3 أشخاص مازالوا مفقودين بأحد المواقع في حيفا، وإن حياتهم في خطر.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن فرق الإنقاذ تتعامل مع 3 مواقع بها عالقون تحت الأنقاض في منطقة غوش دان بتل أبيب، وأشارت إلى مخاوف من فقدان 6 أشخاص في موقعين سقطت فيهما صواريخ إيرانية، كما أشارت إلى وجود عالقين تحت الأنقاض في حيفا وسط تزايد الخشية على مصيرهم بعد فقد الاتصال بهم.

وفي وقت سابق قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن الهجوم الإيراني امتد من إيلات جنوبا إلى مدينة الناقورة شمالا، مضيفة أن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب ومناطق أخرى بعد رصد عمليات إطلاق الصواريخ من إيران.

وأشارت مصادر إلى أن الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران فجر اليوم واستهدف مواقع في وسط إسرائيل هو الأعنف منذ بدأ المواجهة الحالية بين إسرائيل وإيران الجمعة الماضي.

أضرار بالسفارة الأميركية

في غضون ذلك، قال السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي إن أضرارا طفيفة لحقت بالسفارة الأميركية في تل أبيب نتيجة سقوط صاروخ إيراني قربها، مؤكدا عدم وقوع إصابات بين موظفي السفارة.

وقال هاكابي إن السفارة والقنصلية في إسرائيل ستظلان مغلقتين اليوم مع استمرار سريان الإجراء الاحترازي.

قلق بشأن الملاجئ

إلى ذلك، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن تحقيقا أوليا يشير إلى أن صاروخا إيرانيا أصاب ملجأ بشكل مباشر في بتاح تكفا وأدى لمقتل 3 إسرائيليين.

ونقلت صحيفة معاريف عن المتحدث باسم الإسعاف الإسرائيلي القول إن الملاجئ قد لا تصمد في وجه الصواريخ الإيرانية.

كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن فرق الإنقاذ تتعامل مع 3 مواقع بها عالقون تحت الأنقاض في منطقة غوش دان بتل أبيب، وأشارت إلى مخاوف من فقدان 6 أشخاص في موقعين سقطت عليهما صواريخ إيرانية، كما أشارت إلى وجود عالقين تحت الأنقاض في حيفا وسط تزايد الخشية على مصيرهم بعد فقد الاتصال بهم.

وقال قائد منطقة الوسط في الشرطة الإسرائيلية إن عددا كبيرا من المباني تعرضت لإصابات جراء الصواريخ الإيرانية.

ونقلت القناة 14 عن المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية القول إن الأوضاع صعبة للغاية في المواقع المستهدفة بالصواريخ الإيرانية وسط البلاد.

وفي وقت سابق قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إن الهجوم الإيراني امتد من إيلات جنوبا إلى مدينة الناقورة شمالا، مضيفة أن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب ومناطق أخرى بعد رصد عمليات إطلاق الصواريخ من إيران.