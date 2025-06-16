الحرس الثوري يدعو سكان تل أبيب للإخلاء وإيران تستعد لضربة كبيرة

أكد الإسعاف الإسرائيلي أن عدد القتلى الإسرائيليين في الهجوم الإيراني الأخير ارتفع إلى 11، والمصابين إلى 287، بينما نقلت وكالة فارس عن مسؤول أمني إيراني كبير أن إيران تستعد لضربة كبيرة جدا للمرة الأولى منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

وقبل قليل أكدت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل 3 إسرائيليين باستهداف معامل تكرير البترول بخليج حيفا إثر سقوط صاروخ إيراني.

وبالتوازي مع ذلك، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم الاثنين أن الحرس الثوري الإيراني دعا سكان تل أبيب إلى الإخلاء في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد وقت قصير من إصدار إسرائيل تحذيرا بإخلاء منطقة محددة في طهران.