شاهد.. إسرائيل تقصف مبنى التلفزيون الإيراني خلال بث مباشر

قصفت إسرائيل مبنى الإذاعة والتلفزيون الرسمي في طهران، اليوم الاثنين، خلال بث مباشر، حيث فوجئت مذيعة قناة "خبر" بصوت الانفجارات وسقوط حطام داخل الاستديو.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل عدد من موظفي التلفزيون جراء الاستهداف الإسرائيلي.

وقد استؤنف بث قناة "خبر" بعد دقائق من الغارة، وفقا للإعلام المحلي الذي أفاد أيضا بأن بقية القنوات تبث كالمعتاد.

لحظة استهداف الجيش الإسرائيلي مبنى الإذاعة والتلفزيون الرسمي الإيراني في #طهران pic.twitter.com/v7rG4jvmuS — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 16, 2025

وقال التلفزيون الإيراني في بيان إن "الكيان الصهيوني قصف بوحشية أحد مباني هيئة الإذاعة والتلفزيون".

وأضاف أن "العدو الصهيوني يريد إسكات صوت الشعب الإيراني باستهداف القناة الإخبارية".

وقبل وقت قليل من هذا القصف، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن "بوق التحريض الإيراني في طريقه للاختفاء"، من دون الخوض في التفاصيل.