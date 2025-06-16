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شاهد.. إسرائيل تقصف مبنى التلفزيون الإيراني خلال بث مباشر

This picture shows a general view of Iran's capital Tehran on June 16, 2025.
إسرائيل شنت سلسلة غارات جديدة على طهران بعد ظهر اليوم (الفرنسية)
16/6/2025-|آخر تحديث: 18:44 (توقيت مكة)

قصفت إسرائيل مبنى الإذاعة والتلفزيون الرسمي في طهران، اليوم الاثنين، خلال بث مباشر، حيث فوجئت مذيعة قناة "خبر" بصوت الانفجارات وسقوط حطام داخل الاستديو.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل عدد من موظفي التلفزيون جراء الاستهداف الإسرائيلي.

وقد استؤنف بث قناة "خبر" بعد دقائق من الغارة، وفقا للإعلام المحلي الذي أفاد أيضا بأن بقية القنوات تبث كالمعتاد.

وقال التلفزيون الإيراني في بيان إن "الكيان الصهيوني قصف بوحشية أحد مباني هيئة الإذاعة والتلفزيون".

وأضاف أن "العدو الصهيوني يريد إسكات صوت الشعب الإيراني باستهداف القناة الإخبارية".

وقبل وقت قليل من هذا القصف، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن "بوق التحريض الإيراني في طريقه للاختفاء"، من دون الخوض في التفاصيل.

المصدر: الجزيرة + الصحافة الإسرائيلية + الصحافة الإيرانية

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